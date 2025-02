Debify lanza 'No Surrender', el podcast que impulsa el éxito financiero y el espíritu emprendedor

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de enero de 2025.- Debify, la plataforma líder en soluciones de cancelación de deudas para particulares y emprendedores, lanza 'No Surrender', un nuevo podcast diseñado para inspirar y guiar a quienes buscan mejorar su salud financiera, aprender de sus errores y alcanzar el éxito sin rendirse

Inspirado en la emblemática canción de Bruce Springsteen, No Surrender se convierte en un espacio donde expertos en finanzas, emprendedores y profesionales comparten sus historias de resiliencia, estrategias de crecimiento y consejos prácticos para superar desafíos económicos y profesionales. Cada episodio aborda temas clave como educación financiera, errores comunes de empresarios, innovación en startups y técnicas de growth hacking para acelerar el éxito empresarial y bienestar financiero y mental.



Para obtener más información sobre otras iniciativas de Debify, visitar www.debify.es.



Un espacio para aprender de los mejores

No Surrender cuenta con invitados de renombre que comparten sus experiencias de superación, errores y aprendizajes. Ya han pasado invitados como Rafa Antonin (Rafuel), Arena Martinez o Paula Fernández-Ochoa y en los próximos episodios, se sumarán voces como las de Sacha Michaud, Pablo Szefner o Sergi Benet. Además, el podcast está abierto a nuevas historias: cualquier persona con una experiencia inspiradora o conocimientos en finanzas y emprendimiento puede postularse para participar escribiendo a Júlia Domínguez, responsable del Departamento de Marketing (jdominguez@debify.es).



Disponible en todas las plataformas

Los episodios de No Surrender están disponibles en las principales plataformas de streaming, como Ivoox, Podimo, Spotify y YouTube. Los oyentes pueden suscribirse en su plataforma favorita para recibir notificaciones y asegurarse de no perderse ninguna entrega



La Comunidad No Surrender: Un movimiento de resiliencia y crecimiento

Además del podcast, Debify impulsa la Comunidad No Surrender, un espacio dedicado a conectar a personas que buscan reinventarse y mejorar su vida financiera y profesional. Este movimiento nace con la misión de empoderar a las personas, brindándoles herramientas, conocimientos y una red de apoyo para afrontar los desafíos económicos y emprender con éxito. A través de eventos, mentorías y recursos exclusivos, los miembros podrán aprender de expertos, compartir sus historias y acceder a oportunidades únicas de crecimiento.



Entre los beneficios de unirse a la Comunidad No Surrender se incluyen:



• Historias de superación que inspiran.



• Recursos exclusivos en educación financiera y emprendimiento.



• Networking con profesionales y mentores.



• Premios y experiencias transformacionales, como retiros, mentorías personalizadas y gadgets tecnológicos.



"En Debify confiamos en segundas oportunidades, pero sobre todo en la capacidad de las personas para levantarse y seguir adelante. No Surrender es más que un podcast; es un movimiento que busca cambiar vidas a través del conocimiento y la acción", afirma Carlos Guerrero, CEO de Debify.



Para más información, visitar www.debify.es y para unirse a la comunidad, https://debify.es/podcast-no-surrender/ o seguir la conversación en redes sociales con el hashtag #NoSurrenderDebify #NoSurrenderPodcast #Debify.







