El déficit de profesionalización en el real estate impulsa a Luxo Estates a lanzar su programa formativo

Luxo Estates redefine la formación en el sector inmobiliario - Luxo Estates

(Información remitida por la empresa firmante)

En un mercado cada vez más internacional y exigente, donde el cliente demanda asesoramiento cualificado y estándares más altos, la carencia de formación en el sector inmobiliario se convierte en una debilidad estructural. En este contexto, Luxo Estates lanza su programa formativo con el objetivo de elevar el nivel profesional y responder a las nuevas exigencias del real estate en España

Madrid, 9 de abril de 2026.- El sector inmobiliario en España vive un momento de crecimiento y atracción internacional sin precedentes, especialmente en zonas como Marbella, la Costa del Sol o la Costa Blanca. Sin embargo, este auge también ha puesto en evidencia una debilidad estructural que durante años ha pasado desapercibida: la falta de profesionalización.



A diferencia de otras industrias, el real estate ha operado tradicionalmente con bajas barreras de entrada, lo que ha derivado en una presencia significativa de perfiles sin la formación, el criterio ni la preparación adecuados para gestionar operaciones cada vez más complejas. Esta situación genera una desconexión creciente entre las expectativas del cliente —cada vez más informado, global y exigente— y el nivel real del servicio ofrecido en el mercado.



En este contexto, la formación deja de ser una opción para convertirse en una necesidad urgente. La capacidad de analizar el mercado, asesorar con rigor y representar activos y clientes con profesionalidad ya no es un valor diferencial, sino una exigencia mínima para operar con credibilidad.



Ante esta realidad, Luxo Estates & Academy, especialistas en el asesoramiento y la comercialización de propiedades de lujo, presenta su nuevo programa formativo con un objetivo claro: contribuir a elevar el estándar del sector inmobiliario en España.



La iniciativa se apoya en un legado de más de 40 años de experiencia en el sector, junto a una red de agentes y colaboradores de primer nivel que han operado en mercados exigentes y con clientes internacionales. El enfoque no es únicamente formativo, sino también estructural: redefinir la manera en que se entiende la profesión.



Además, el programa ha sido diseñado con una visión internacional, ofreciendo formación tanto en español como en inglés, adaptándose así a la realidad de un mercado global y a la presencia creciente de clientes e inversores internacionales.



Más allá de la formación, el lanzamiento abre la puerta a profesionales que buscan evolucionar dentro del sector y colaborar como agentes colaboradores en una empresa en crecimiento internacional y en plena expansión, alineada con estándares más altos de calidad y exigencia.



El programa ya está disponible en Luxo Academy con una oferta inicial de lanzamiento, en un momento clave donde el mercado demanda un cambio de mentalidad.



Con este movimiento, Luxo Estates & Academy se posiciona como una de las iniciativas que no solo responden a la evolución del mercado, sino que también cuestionan el modelo tradicional del sector inmobiliario en España, poniendo el foco en la profesionalización como base del futuro.

Contacto

Emisor: Luxo Estates & Academy

Nombre contacto: Mariana Barbosa

Descripción contacto: Administradora

Teléfono de contacto: 951331269