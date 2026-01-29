El destino turístico imprescindible en Madrid para vivir una experiencia inolvidable - WAH SHOW MADRID

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Madrid es uno de los destinos turísticos más vibrantes de Europa: cultura, gastronomía, planes únicos y una energía que se vive en cada calle. Y si hay una experiencia que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes visitan la capital —y también para quienes viven en ella— es WAH Show Madrid.

Ubicado en El Espacio WAH en IFEMA Madrid, WAH es una experiencia inmersiva que combina música en directo, gastronomía internacional y celebración en un mismo lugar. Un formato único que ya ha conquistado a más de medio millón de espectadores y que ha sido reconocido entre el 10% las mejores experiencias del mundo según Tripadvisor.

En plena semana en la que Madrid se convierte en epicentro del sector con FITUR (Feria Internacional de Turismo), WAH refuerza su posicionamiento como una de las propuestas más recomendadas para quienes buscan vivir la ciudad de una forma diferente, memorable y emocionante.

Turismo en Madrid: una experiencia que solo se vive aquí

Viajar ya no es solo visitar lugares: es vivir experiencias que se recuerdan. Por eso, WAH se ha consolidado como uno de los planes más recomendados dentro de la oferta de turismo en Madrid, ideal para quienes quieren añadir a su viaje una experiencia que combine emoción, música y celebración.

Su ubicación estratégica en IFEMA Madrid, a pocos pasos de donde se celebra FITUR, lo convierte también en una opción perfecta para visitantes nacionales e internacionales que buscan un plan imprescindible durante su estancia en la capital.

Tres actos. Una sola entrada. Una experiencia que se vive de principio a fin

WAH Show se estructura en tres actos, convirtiendo la visita en un recorrido completo que engancha desde el primer minuto:

En el Food Hall, el público comienza la experiencia en un entorno vibrante con sabores del mundo y actuaciones en vivo.

En el Teatro WAH, más de 40 artistas dan vida a un show musical de gran formato que fusiona estilos y emociones en una puesta en escena espectacular.

Y en La Catedral, el aftershow se convierte en el broche final perfecto, con música, energía y un ambiente envolvente que prolonga la experiencia hasta el final.

Todo sucede en un mismo lugar, con una producción de alto impacto diseñada para que cada espectador sienta que está viviendo algo irrepetible.

Un espacio de referencia también para eventos privados y corporativos

Además de sus funciones regulares, El Espacio WAH se ha consolidado como uno de los venues más potentes de Madrid para eventos privados, ofreciendo un servicio llave en mano que integra gastronomía, espectáculo y producción técnica en un formato totalmente personalizable.

Con más de 5.000 m, sonido envolvente 360º y una espectacular pantalla LED indoor de 240 m, WAH se ha convertido en una opción estratégica para marcas y compañías que buscan sorprender, emocionar y crear un impacto real en sus audiencias.

Entradas y disponibilidad

WAH Show ofrece funciones de jueves a domingo, con sesiones de tarde y matinales en fin de semana.

Entradas disponibles en www.wahshow.com.

WAH Show Madrid: si vienes a la ciudad, esto hay que vivirlo.

Contacto

Emisor: WAH SHOW MADRID

Contacto: WAH SHOW MADRID

Número de contacto: 910736201