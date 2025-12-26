La deuda pública ya no es un límite; Repara tu Deuda Abogados aplica el nuevo marco europeo - Repara tu Deuda Abogados

Madrid, 26 de diciembre de 2025.- La Ley de Segunda Oportunidad ha evolucionado en su aplicación práctica, ampliando el alcance del mecanismo a nuevos supuestos jurídicos. A raíz de la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha consolidado la exoneración de deudas públicas en el procedimiento de segunda oportunidad, una medida que permite ofrecer nuevas soluciones a personas físicas y autónomos en situación de sobreendeudamiento.

Repara tu Deuda Abogados, despacho pionero en la tramitación de estos casos desde 2015, ya está aplicando con éxito esta ampliación, contribuyendo a dar respuesta a quienes buscan reorganizar su situación económica con respaldo legal.

Aplicación efectiva de un cambio normativo significativo

La reciente consolidación jurídica de la exoneración de deudas públicas, como las generadas con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, se enmarca en una línea de armonización normativa con principios comunitarios. Repara tu Deuda Abogados, firma especializada en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, implementa este marco de forma efectiva, facilitando a sus clientes la posibilidad de acogerse al mecanismo en su formato más completo.

Esta medida posibilita ampliar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) pendiente en aquellos supuestos en los que el solicitante actúe de buena fe y cumpla con los requisitos previstos por la legislación vigente. Entre ellos, se incluye la necesidad de no haber sido condenado por delitos de tipo socioeconómico en los últimos años, encontrarse en situación de insolvencia actual o inminente y aportar la documentación necesaria sin ocultación de información relevante.

Desde Repara tu Deuda Abogados señalan: “Se trata de una aplicación que permite ofrecer soluciones jurídicas más amplias a quienes se acogen a la ley en busca de una nueva oportunidad”.

Una vía legal para reorganizar la situación financiera

La aplicación práctica del nuevo enfoque normativo genera efectos positivos inmediatos para las personas que se acogen al proceso. Entre ellos, destacan la suspensión de embargos, la salida de registros de morosidad y la posibilidad de iniciar nuevas relaciones financieras conforme a la normativa vigente. Estos beneficios se alinean con el objetivo legal de reintegración económica de quienes atraviesan una situación de sobreendeudamiento.

Las opiniones sobre Repara tu Deuda reflejan una valoración positiva de quienes ya han concluido su procedimiento. En distintos testimonios, los usuarios destacan el acompañamiento profesional recibido y los resultados obtenidos, valorando el efecto de “volver a empezar” tras haber regularizado su situación.

Con la plena incorporación de la deuda pública al procedimiento, el marco legal actual refuerza la utilidad de esta herramienta para facilitar la reorganización patrimonial. Repara tu Deuda Abogados continúa canalizando este procedimiento conforme a la legalidad vigente, ofreciendo una vía consolidada y efectiva para miles de personas en España.



