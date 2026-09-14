Día Internacional de la Paella, la paella se consolida en el top 10 de los platos más buscados del mundo

Evolución de búsquedas anules de la paella (2015-2025) - Javier Baixauli

(Información remitida por la empresa firmante)

Original Paella ha actualizado su estudio sobre la evolución de las búsquedas gastronómicas en internet, el cual confirma el liderazgo internacional de la paella y su posición como el plato español que mayor interés genera en la red

Valencia, 14 de septiembre de 2026.- La paella vuelve a demostrar que su popularidad no entiende de fronteras. Con motivo del Día Internacional de la Paella, que se celebra el próximo 20 de septiembre, Original Paella presenta un nuevo estudio sobre su presencia y evolución en internet, elaborado a partir del análisis de los rankings anuales de búsquedas gastronómicas correspondientes al periodo 2015-2025, ya que este trabajo da continuidad al Estudio Internacional de la Paella en Internet y sus Preferencias Gastronómicas, presentado en 2016 por Original Paella, la Escuela de Arroces y Paella Valenciana y Fundació Visit València



Los resultados muestran que la paella continúa siendo el plato español que mayor interés despierta en internet y uno de los grandes referentes de la gastronomía internacional. Durante la última década ha acumulado cerca de 140 millones de búsquedas, situándose claramente por delante de otras especialidades españolas como la tortilla, el gazpacho, las patatas bravas, el jamón o las migas.



La paella lidera las búsquedas de gastronomía española

En 2025, la paella registró alrededor de 18 millones de búsquedas, casi el doble que la tortilla, que ocupó la segunda posición con 9.876.000 consultas. El gazpacho se situó en tercer lugar, con 6.600.000 búsquedas, seguido por las patatas bravas, las migas y el jamón.



La diferencia refleja que el interés por la paella no responde a una tendencia puntual. A lo largo de los años, este plato ha construido una identidad internacional propia y se ha convertido en el principal referente asociado a la gastronomía española.



Su liderazgo resulta todavía más evidente al analizar la evolución de las búsquedas durante la última década. Entre 2015 y 2025, la paella se ha mantenido como el plato español más buscado y ha acumulado 139.947.600 búsquedas, frente a las 83.484.000 de la tortilla y las 52.608.000 del gazpacho.



Durante el 2025 y por comunidades autónomas, destacan las búsquedas de paella desde Cataluña (888.000 búsquedas), seguidas por Comunidad Valenciana (594.000), seguidas por Andalucía (486.000) y Comunidad de Madrid (397.200)



Entre los diez platos más buscados del mundo

La dimensión internacional de la paella también queda reflejada en los rankings gastronómicos globales. Desde 2015, se ha mantenido de forma ininterrumpida entre los diez platos con mayor volumen de búsquedas en internet a nivel mundial y en 2025 alcanzó la séptima posición mundial.



Aunque su puesto ha variado a lo largo de estos años, la paella nunca ha abandonado el top 10. Esta estabilidad pone de manifiesto su capacidad para mantener el interés internacional a pesar de la aparición de nuevas tendencias gastronómicas y de la creciente popularidad de recetas procedentes de distintos países.



La evolución de estos datos refuerza además el papel de la paella como la punta de lanza de la gastronomía española y la que debería ser principal protagonista de la promoción gastronómica española.



20 de septiembre, Día Internacional de la Paella

Iniciativas como el World Paella Day, impulsado por Fundació Visit València, contribuyen a proyectar internacionalmente la cultura de la paella, generar repercusión en medios de numerosos países y reforzar el posicionamiento de València como destino gastronómico estrechamente vinculado a este plato.



La importancia de la paella trasciende, además, el ámbito estrictamente gastronómico. A su alrededor se articula una amplia cadena de valor que conecta el sector primario, la industria agroalimentaria, la fabricación de equipamiento, la restauración, el turismo, los eventos y la promoción internacional de València.



Su popularidad favorece el consumo y la difusión de productos valencianos tan representativos como el arroz o el garrofó y está estrechamente vinculada a una industria 100% "made in spain" especializada en la fabricación de paellas, quemadores y otros utensilios para su elaboración.



Al mismo tiempo, su enorme presencia en medios de comunicación, internet y redes sociales convierte a la paella en un importante reclamo para el turismo gastronómico, con impacto sobre restaurantes, hoteles, comercios y otras actividades relacionadas con el sector turístico.



Por todo ello, la paella se ha consolidado no solo como uno de los principales símbolos culturales y gastronómicos de España, sino también como un activo capaz de generar actividad económica y proyección internacional para Valencia, la Comunitat Valenciana y la propia España



Actividades especiales con motivo del Día Internacional de la Paella

Con motivo de esta celebración, Original Paella llevará a cabo diferentes acciones y actividades vinculadas a la cultura de la paella.



Javier Baixauli, gerente de Original Paella, señala: "El Día Internacional de la Paella es una fecha especialmente importante para todos los que trabajamos en torno a la cultura de este plato. Este año coincide, además, con la celebración de los 50.000 seguidores de @originalpaella en Instagram, por lo que hemos preparado diferentes actividades con el objetivo de ayudar a incrementar la difusión del certamen, entre ellas sorteos en redes sociales, degustaciones, o el propio concurso internacional que se celebrará el 20 de septiembre en la Marina de València, un evento abierto a todo el mundo".



Para conmemorar este hito, ambas partes han organizado el sorteo de un lote valorado en más de 700 euros, compuesto por diferentes productos y equipamiento relacionado con el mundo de la paella y un iPad de última generación para poder realizar las mejores recetas, que comenzara el 11 de septiembre y se prolongara hasta el próximo 20 de septiembre.



Adicionalmente, desde el 14 de septiembre hasta el 20 de septiembre, las primeras 200 compras que superen los 100 euros en su tienda online recibirán un delantal exclusivo conmemorativo del evento.



Sobre Original Paella

Original Paella es una empresa valenciana especializada en la cultura y elaboración de la paella. Actualmente, comercializa en más de 120 países, paellas, quemadores, ingredientes, utensilios y equipamiento especializado para cocinar arroces, además de organizar actividades gastronómicas, experiencias de concursos o team building paella, y eventos con paellas gigantes.

Contacto

Emisor: Original Paella

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Descripción contacto: Original Paella

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