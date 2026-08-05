Didakia publica la guía definitiva de marketing educativo para aumentar las matrículas en el curso 2026/2027 - Didakia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de agosto de 2026.- El documento de marketing educativo creado por Didakia, la primera escuela de marketing y ventas para el sector educativo, defiende que captar más alumnos no depende de gastar más, sino de ordenar el método —de la captación a la matrícula— e incorpora el creciente efecto de la inteligencia artificial en la elección de centro por parte de las familias.

Descarga gratuita: www.didakia.com/guia-marketing-educativo

Una guía para profesionalizar el marketing educativo

Didakia, la escuela de marketing educativo, ha publicado la Guía Definitiva de Marketing Educativo 2026/2027, un documento gratuito dirigido a colegios, centros de Formación Profesional y universidades que buscan aumentar sus matrículas en un contexto de creciente competencia y de cambios en la forma en que las familias eligen dónde estudiar. Dentro de la escuela hay todo un elenco de expertos del sector educativo —profesionales del marketing, las admisiones y la dirección de centros— que trabajan para profesionalizar una disciplina todavía poco desarrollada.

El marketing educativo —un conjunto de estrategias de marketing y ventas que aplican los centros para atraer, captar y fidelizar alumnos— gana peso en un sector cada vez más competitivo. La guía parte de una tesis clara: cuando un centro no llena sus plazas, el problema rara vez es la falta de interesados, sino lo que ocurre —o deja de ocurrir— después de captarlos. La parte cara, que es atraer al alumno, suele estar hecha; y se pierde en el último metro, por no responder a tiempo o por no tener un método, explica Aura Tuirán. Entre sus ideas centrales, el manual invita a los centros a dejar de fijarse únicamente en el coste por contacto (lead) y a medir el coste real por alumno matriculado. Según la experiencia de sus expertos, una campaña aparentemente cara puede llenar un aula a menos de la mitad de coste que otra barata si convierte mejor. La guía pone también el foco en la velocidad de respuesta —recomienda atender a los interesados de campaña en menos de 15 minutos— y en una comunicación centrada en el alumno y la familia, y no en el propio centro.

Una de las novedades del documento es el papel emergente de la inteligencia artificial en la captación. Cada vez más familias no buscan en Google: le preguntan directamente a asistentes como ChatGPT o Gemini qué centro les recomiendan. Y la IA responde, con tu centro o sin él. Aparecer ahí es el nuevo SEO, y casi nadie lo está trabajando todavía, señala Tuirán.

La Guía Definitiva de Marketing Educativo 2026/2027 recoge un método de seis fases —diagnóstico, marca, captación, admisiones, fidelización y medición—, además de plantillas, ejemplos y rangos de referencia del sector para que los equipos de marketing y admisiones puedan aplicarlo desde el primer día. El documento puede descargarse de forma gratuita en www.didakia.com/guia-marketing-educativo

Con este lanzamiento, Didakia refuerza su posición como escuela de referencia en marketing educativo en español, una disciplina todavía muy poco profesionalizada en el sector, según el centro.

Preguntas frecuentes sobre marketing educativo

¿Qué es el marketing educativo?

El marketing educativo es el conjunto de estrategias de marketing y ventas que aplican los centros —colegios, FP, universidades y escuelas de negocio— para atraer, captar y fidelizar alumnos a lo largo de todo su recorrido, desde el primer contacto hasta la matrícula.

¿Por qué un centro no llena sus plazas aunque invierta en publicidad?

Según la guía de Didakia, normalmente no es por falta de interesados, sino por la ausencia de método: respuestas tardías, ausencia de seguimiento y mensajes centrados en el centro y no en el alumno. La solución pasa por ordenar el proceso, no por aumentar el presupuesto.

¿Cómo afecta la inteligencia artificial a la captación de alumnos?

Cada vez más familias consultan a asistentes de IA (como ChatGPT, Gemini o Perplexity) qué centro elegir. Aparecer en esas respuestas —con contenido claro, autoría experta y buenas reseñas— se ha convertido en una nueva vía de captación que pocos centros trabajan todavía.

¿Dónde se puede descargar la Guía Definitiva de Marketing Educativo 2026/2027?

La guía es gratuita y está disponible en la web de Didakia: www.didakia.com/guia-marketing-educativo

Sobre Didakia

Didakia es la escuela de marketing educativo. Reúne a todo un elenco de expertos del sector educativo —profesionales del marketing, las admisiones y la dirección de centros, con más de 17 años de trayectoria y más de 220 proyectos a sus espaldas— que forman a los equipos de colegios, centros de FP, universidades y escuelas de negocio para captar y fidelizar alumnos con método y datos. Web: www.didakia.com

Aura Tuirán, autora de la guía, es una de las expertas de Didakia y profesora de la escuela. Especialista en Smarketing —la correcta relación entre el marketing y las ventas educativas—, es creadora del primer Máster oficial en Marketing Educativo en España.

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