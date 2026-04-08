Digital Biz Magazine recoge la visión de Microsoft sobre el futuro de la IA agéntica - Digital Biz Magazine

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de abril.- La inteligencia artificial evoluciona hacia modelos cada vez más autónomos, capaces de intervenir de forma directa en los procesos empresariales. Este cambio marca una transición desde sistemas centrados en la asistencia hacia entornos donde la automatización y la toma de decisiones adquieren un papel protagonista.

En este marco, la IA agéntica se posiciona como uno de los ejes de transformación más relevantes en el ámbito corporativo. Digital Biz Magazine analiza este fenómeno a través de una entrevista con Antonio Cruz, director de AI Business Solutions – Workforce en Microsoft, disponible en www.digitalbizmagazine.com, en la que se abordan los retos, oportunidades y fundamentos de esta nueva etapa tecnológica, marcada por la necesidad de confianza, control y eficiencia operativa.

De Copilot a los agentes autónomos: una nueva arquitectura empresarial

La evolución de los asistentes inteligentes hacia sistemas de agentes autónomos representa un cambio estructural en la forma en que las organizaciones gestionan sus procesos. Microsoft plantea un modelo en el que la inteligencia artificial deja de ser un simple apoyo para convertirse en un elemento central en la ejecución de tareas complejas.

Según Antonio Cruz, esta transición implica una nueva lógica operativa basada en la delegación estratégica. “No estamos hablando de que el profesional desaparezca, sino de un cambio en la naturaleza de la delegación”, explica. La evolución parte del concepto Copilot, concebido como asistente digital, hacia entornos donde múltiples agentes actúan de forma coordinada. Así, los agentes asumen funciones repetitivas o de menor valor añadido, mientras que las personas supervisan, coordinan y aportan criterio.

La clave reside en la orquestación de múltiples agentes interconectados. Este enfoque permite romper los tradicionales silos de información y distribuir la inteligencia a lo largo de toda la cadena operativa. De este modo, la eficiencia deja de medirse únicamente en términos de productividad individual para centrarse en el impacto global en el negocio.

Inteligencia que ejecuta, no solo que responde

A diferencia de los modelos de lenguaje tradicionales, los agentes incorporan capacidades de planificación, memoria operativa y ejecución autónoma. Esto permite transformar la inteligencia artificial en una herramienta capaz de actuar de forma coordinada, integrándose con sistemas empresariales y ejecutando procesos completos.

Gobernanza, seguridad y confianza como pilares del modelo agéntico

El desarrollo de la IA agéntica introduce nuevas exigencias en materia de control y gestión de la información. Microsoft sitúa la gobernanza del dato y la seguridad como elementos imprescindibles para garantizar la viabilidad de estos sistemas en entornos corporativos.

En la entrevista publicada por Digital Biz Magazine, se destaca una premisa esencial en esta evolución tecnológica: “Todo lo que hagan los agentes debe ser seguro, transparente y auditable”. Este principio refleja la necesidad de evitar modelos opacos y asegurar una trazabilidad completa de las acciones realizadas por los sistemas autónomos.

La estrategia de la compañía se apoya en herramientas orientadas a la protección, monitorización y control del uso de la información, así como en el respeto de las políticas de acceso ya definidas por las organizaciones. De este modo, la inteligencia artificial se integra dentro de un marco de seguridad previamente establecido.

Asimismo, el concepto de desarrollo basado en la confianza adquiere un papel relevante. La incorporación de principios como la transparencia, la fiabilidad o la responsabilidad desde el diseño permite consolidar soluciones alineadas con las exigencias empresariales actuales.

La entrevista completa puede consultarse en www.digitalbizmagazine.com, donde se profundiza en la evolución hacia modelos híbridos y en la integración de la IA agéntica en los procesos corporativos.

Digital Biz Magazine pone así el foco en una transformación que redefine la relación entre tecnología y negocio, en la que la combinación de inteligencia artificial y supervisión humana se perfila como un elemento clave para el desarrollo de organizaciones más eficientes, seguras y adaptadas a los nuevos retos del entorno digital.

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