El diseño de espacios corporativos cambia de paradigma y EFIK lidera la transformación - Efik

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de mayo.- Las empresas ya no reforman sus espacios por imagen, sino por resultados. En un contexto donde el talento es escaso y la experiencia del cliente marca la diferencia, oficinas y locales comerciales se han convertido en herramientas estratégicas para aumentar la productividad, mejorar la captación y reforzar la marca.

En este escenario, EFIK, empresa especializada en reformas de espacios corporativos y comerciales, impulsa un cambio de paradigma: pasar de reformas centradas en la estética a proyectos diseñados para impactar directamente en el negocio.

“Una oficina mal diseñada cuesta dinero cada día. Un espacio bien planteado mejora la eficiencia del equipo, la percepción de marca y la capacidad de atraer talento”, explican desde EFIK.

De espacio físico a activo estratégico

El modelo tradicional de oficina, basado en puestos fijos y distribución rígida, ha quedado obsoleto. Las empresas demandan ahora espacios flexibles, capaces de adaptarse a nuevas formas de trabajo híbrido, fomentar la colaboración y mejorar la concentración cuando es necesario.

EFIK aborda cada proyecto desde una perspectiva funcional, analizando cómo se utiliza el espacio y cómo puede optimizarse para mejorar el rendimiento del equipo. Esto se traduce en:

Zonas colaborativas que impulsan la creatividad

Espacios de concentración que reducen interrupciones

Diseño orientado a flujos reales de trabajo

El local comercial como canal de venta experiencial

En el ámbito del retail, la transformación es aún más radical. El comercio físico ya no compite únicamente en producto, sino en experiencia.

“El cliente ya puede comprar online en segundos. Si viene a un local, espera algo más: una experiencia que justifique su visita”, señalan desde EFIK.

Por ello, las reformas de locales comerciales pasan a diseñarse como recorridos estratégicos, donde cada elemento influye en el comportamiento del cliente:

Distribución pensada para aumentar el tiempo de permanencia

Puntos focales que dirigen la atención hacia productos clave

Integración de elementos digitales y sensoriales

Medir el impacto: del coste al retorno

Uno de los cambios más relevantes es la forma en la que las empresas entienden la inversión en reformas. Lejos de considerarse un gasto, empieza a evaluarse en términos de retorno.

EFIK trabaja con métricas vinculadas a negocio, como:

Mejora en la retención de empleados

Incremento en la productividad del equipo

Aumento del ticket medio en espacios comerciales

Optimización del consumo energético

Este enfoque permite a las empresas justificar la inversión no desde la estética, sino desde el impacto real en resultados.

El futuro: espacios inteligentes, flexibles y orientados a datos

La evolución apunta hacia entornos cada vez más adaptativos, donde el diseño, la tecnología y los datos convergen. Espacios que se ajustan a las necesidades del equipo en tiempo real y que integran automatización para mejorar la eficiencia operativa.

En este contexto, EFIK se posiciona como un socio estratégico para empresas que buscan algo más que una reforma: buscan transformar su espacio en una ventaja competitiva.

Sobre EFIK

EFIK es una empresa especializada en reformas de oficinas, locales comerciales y soluciones de mobiliario corporativo. Su enfoque combina diseño, funcionalidad y estrategia de negocio para crear espacios que no solo se ven bien, sino que generan resultados medibles para las empresas.

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