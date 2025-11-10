Diukes Global Selection Fund amplía su posición en Bytetravel

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fondo de inversión boutique adquiere 100.000 títulos adicionales de la Traveltech

Diukes Global selection fund, el fondo de inversión boutique, asesorado por Isaac de la Huerga, ha ampliado su participación en la compañía Bytetravel que cotiza en el mercado BME Scaleup. Diukes apuesta por una gestión activa, personalizada y transparente. El fondo invierte en los sectores de tecnología, finanzas internacionales, salud y consumo cíclico.

El fondo ya entró en la compañía en una primera operación de ampliación de capital anterior a su salida a cotización en julio de 2024 y que ha ido ampliando en los siguientes meses, añadiendo en la actualidad una reciente compra adicional de 100.000 acciones.

Durante ese periodo hasta la fecha, las acciones de Bytetravel se han revalorizado un 400% alcanzando una capitalización bursátil de más de 180 millones de euros. Bytetravel fue la primera empresa tecnológica en cotizar en el mercado BME Scaleup y está nominada como finalista en la categoría “Rising Star” en los European Small and Mid-Cap Awards

Reconocido con cinco estrellas por Morningstar, Diukes se distingue por su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la creación de valor a largo plazo. Su trayectoria refleja una rentabilidad superior a los principales índices de mercado, consolidando su posición como referente en la gestión independiente de patrimonios.

“La filosofía de Diukes se basa en simplificar la inversión y ofrecer un acompañamiento cercano y responsable, manteniendo una visión de largo plazo centrada en la preservación y el crecimiento del capital de sus inversores”, ha señalado Isaac de la Huerga, asesor del fondo, “estamos muy satisfechos de nuestra inversión en Bytetravel, una scaleup que experimenta un ratio de crecimiento en ventas superiores al 50%”

Bytetravel es una joven empresa nacida en 2021 y especializada en servicios auxiliares para viajeros de turismo y negocio. Entre los productos tecnológicos desarrollados por la compañía se encuentra un servicio totalmente online de tramitación de visados para más de 70 países, una tarjeta eSIM que permite la conectividad a internet en 190 países sin tener que abonar altas tarifas de roaming, un servicio de acceso a salas VIP en más de 1.000 aeropuertos y recientemente diversas pólizas de seguros de viaje que cubren necesidades de asistencia médica, perdida de maletas y cancelación de vuelos entre otros.

Contacto

Emisor: Bytetravel

Contacto: Bytetravel

Número de contacto: 935800561