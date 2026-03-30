DLTCode, Grupo Armora, triple premiado en la entrega de medallas al Mérito en Ciberdefensa de PETEC - DLTCode

(Información remitida por la empresa firmante)

Tres expertos de la familia del Grupo Armora han sido galardonados por su labor diaria en DLTCode, entre ellos Claudio Chifa, fundador, Antonio Fernández, director de operaciones y Sebastián Sirbu, director de proyectos de software.

Madrid, 30 de marzo de 2026.- DLTCode, empresa adherida al Grupo Armora y especializada en ciberseguridad, formación y tecnología Deep Tech basada en IA, sale reforzada tras la celebración, el pasado viernes 20 de marzo, de la entrega de medallas al Mérito en Ciberdefensa de PETEC, Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías, un reconocimiento oficial a los líderes actuales en el campo de la ciberseguridad, seguridad de la información y la ciberdefensa que tuvo lugar en el Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE).

En esta ocasión, tres han sido los expertos de la familia del Grupo Armora quienes han sido galardonados por su labor diaria en DLTCode como Claudio Chifa, fundador, Antonio Fernández, director de operaciones y Sebastián Sirbu, director de proyectos de software.

“Es un honor contar con personas de este valor profesional, pero también humano, dentro de la familia del Grupo Armora que apuestan cada día por el firme compromiso de democratizar la ciberseguridad y hacerla más accesible a todos a través de la excelencia en el trabajo y la lucha por mantener un entorno digital seguro”, afirma Fernando Mairata, presidente del Grupo Armora.

El acto fue presentado por Carmen M. García, presidenta de Woman’s Week y Laura Giménez, presidenta de AJPNE (Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España). La bienvenida corrió a cargo de Manuel Jesús Izquierdo Bernal, subdirector de sistemas de Sistemas de la Información y Comunicaciones para la Seguridad, que destacó el relevante papel de los condecorados en el mundo de la Ciberdefensa.

Sobre DLTCode:

DLTCode, perteneciente al Grupo Armora, es una empresa de servicios profesionales que opera en consultoría estratégica, ciberseguridad, formación y desarrollo de Deep Tech basado en IA. Está dirigida por un equipo experimentado de consultores líderes y expertos en diferentes materias relativas a la tecnología, ciberseguridad, regulación y normativa, innovación disruptiva y liderazgo digital. Proporciona y gestiona software de ciberseguridad de nueva generación que ayuda a proteger las organizaciones frente a la amenazas actuales y emergentes. www.dltcode.es

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