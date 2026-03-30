DM Clínica alerta: la primavera aumenta las lesiones en corredores y aconseja un estudio biomecánico

Estudio biomecánico de la carrera - DM Clínica

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de marzo de 2026.-

Con la llegada del buen tiempo aumenta la práctica de deporte al aire libre y, con ello, también las lesiones relacionadas con la pisada. Los especialistas de DM Clínica explican cómo un estudio biomecánico puede ayudar a prevenir problemas frecuentes en corredores y mejorar el rendimiento deportivo

Los especialistas en podología advierten que muchas de estas lesiones podrían evitarse mediante un estudio biomecánico de la pisada, una prueba que permite analizar cómo se comporta el pie durante la marcha o la carrera.



Según explican desde la clínica, cada vez más corredores —tanto amateurs como experimentados— acuden a consulta tras sufrir molestias en pies, rodillas o cadera derivadas de una mala distribución de cargas al correr.



"Muchas lesiones no aparecen por el deporte en sí, sino por cómo pisamos. Una alteración en la pisada puede generar sobrecargas que, con el tiempo, terminan provocando dolor o lesiones", explican los especialistas de DM Clínica.



Lesiones frecuentes en corredores

Entre las patologías más habituales asociadas a una mala biomecánica del pie destacan:



• Fascitis plantar







• Tendinitis aquílea







• Sobrecargas musculares en gemelos y sóleo







• Síndrome de la cintilla iliotibial







• Dolor en rodillas o cadera







Estas lesiones suelen aparecer de forma progresiva y, en muchos casos, el deportista no identifica el origen real del problema hasta que el dolor limita su actividad física.



Por ello, los especialistas recomiendan realizar un análisis biomecánico especialmente en personas que:



• Practican running con regularidad







• Están empezando a correr







• Han sufrido lesiones recurrentes







• Notan molestias al caminar o correr







Qué es un estudio biomecánico de la pisada

El estudio biomecánico de la pisada es una prueba que analiza la forma en la que el pie entra en contacto con el suelo y cómo se distribuye el peso corporal durante el movimiento.



Durante la prueba se evalúan diferentes aspectos como:



• Tipo de pisada (pronador, supinador o neutro)







• Distribución de presiones en la planta del pie







• Movimiento de tobillo, rodilla y cadera







• Alineación corporal durante la marcha o carrera







Este análisis se realiza mediante tecnología especializada que permite observar el movimiento en tiempo real y detectar posibles alteraciones biomecánicas.



"El objetivo no es solo tratar el dolor cuando aparece, sino anticiparse a la lesión. Detectar a tiempo una alteración en la pisada puede evitar muchos problemas futuros", señalan desde la clínica.



Plantillas personalizadas: una solución eficaz

Uno de los tratamientos más habituales tras detectar una alteración biomecánica es la utilización de plantillas personalizadas, diseñadas específicamente para cada paciente.



A diferencia de las plantillas genéricas, las plantillas a medida:



• Corrigen la distribución de cargas







• Mejoran la estabilidad al caminar o correr







• Reducen el impacto en articulaciones







• Previenen la aparición de lesiones







Estas plantillas se diseñan a partir de los datos obtenidos en el estudio biomecánico y se adaptan al tipo de actividad del paciente, ya sea deportiva o cotidiana.



Prevención y rendimiento deportivo

Además de prevenir lesiones, un correcto análisis biomecánico también puede contribuir a mejorar el rendimiento deportivo.



Una pisada equilibrada permite optimizar la eficiencia del movimiento, reducir el desgaste físico y mejorar la técnica de carrera.



Por este motivo, cada vez más corredores incluyen el estudio biomecánico dentro de su planificación deportiva, especialmente cuando se preparan para carreras o aumentan su volumen de entrenamiento.



La importancia de acudir a profesionales especializados

Los especialistas insisten en que el análisis de la pisada debe realizarse siempre por profesionales cualificados y con tecnología adecuada, ya que una valoración incompleta puede llevar a diagnósticos erróneos.



"Cada persona tiene una biomecánica única. Por eso es fundamental realizar un estudio completo y personalizado para ofrecer el tratamiento más adecuado", explican desde la clínica.



Con la llegada de la primavera y el aumento de la actividad física, realizar un estudio biomecánico puede ser una herramienta clave para disfrutar del deporte de forma segura y prevenir lesiones a largo plazo.



Sobre DM Clínica

DM Clínica es un centro especializado en el cuidado integral del pie, con un equipo de profesionales altamente cualificados y tecnología avanzada para el diagnóstico y tratamiento de patologías podológicas.







Contacto

Nombre contacto: Gabriel Dávila

Descripción contacto: Director General Clínicas DM

Teléfono de contacto: 911 907 304



