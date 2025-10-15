DO EAT! consolida su liderazgo en restauración universitaria con cuatro nuevos espacios en residencias PBSA

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía, pionera en el concepto Fast&Good, impulsa su expansión en el sector del living con nuevas aperturas en Madrid y Sevilla. DO EAT! trabaja ya con los principales operadores del sector de residencias en España: Nido, Resa, Xior, Livensa Living, Student Experience, Stephouse y Vibe Stay

Madrid, 15 de octubre.- DO EAT!, cadena de restauración pionera en la introducción del concepto Fast&Good en entornos corporativos, ha inaugurado el curso escolar con la gestión del catering de cuatro nuevos restaurantes en dos residencias universitarias de Madrid (Stephouse Cantoblanco y Nido Plaza Castilla) y dos de Sevilla (Stephouse Carande y Vibe Stay Cartuja).



Con estas aperturas, la compañía supera la cifra de 40 restaurantes repartidos por toda la geografía española y refuerza su liderazgo en el sector del Purpose-Built Student Accommodation (PBSA), donde ya trabaja con operadores como: Nido, Resa, Xior, Livensa Living, Student Experience, Stephouse y Vibe Stay.



Fundada en Madrid en 2011, DO EAT! inició su actividad gestionando restaurantes en parques empresariales y entornos corporativos. Sin embargo, el impacto de la crisis sanitaria entre 2020 y 2022, que redujo drásticamente la ocupación presencial en edificios de oficinas, llevó a la compañía a redefinir su estrategia y a apostar por un sector en pleno crecimiento: el living, con especial foco en las residencias de estudiantes.



El mercado del PBSA ha evolucionado de forma notable en España durante los últimos años. La profesionalización del sector y el encarecimiento del alquiler han impulsado a miles de estudiantes universitarios a optar por residencias que, además de alojamiento, ofrecen servicios de limpieza, espacios de estudio, gimnasio, transporte y restauración. "Se busca ofrecer a los residentes de estas comunidades alimentarse de forma saludable, con productos frescos recién elaborados, en espacios en los que prima el gusto por la decoración y el factor experiencial. El objetivo es dar respuesta a una nueva generación de estudiantes que busca comodidad, comunidad y calidad en su experiencia universitaria", señalan Diego Pérez Crespo y Jaime Arteaga Maestre, fundadores de DO EAT!



Con una facturación superior a los 20 millones de euros en el ejercicio de 2025, la compañía se consolida como operador de restauración colectiva de referencia en este sector, ofreciendo una cocina nutritiva con productos frescos recién elaborados y creando espacios cuidados en diseño y experiencia gastronómica.



