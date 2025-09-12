Dónde formarse en osteopatía; las escuelas con mayor reconocimiento académico y clínico - Escuela de Osteopatía de Madrid

Madrid, 12 de septiembre de 2025.-

Elegir una buena escuela de osteopatía es clave para el futuro profesional. Con la creciente demanda de terapias manuales y un enfoque integral de la salud, la formación en un centro de calidad marca la diferencia en la preparación clínica, el reconocimiento académico y las oportunidades laborales. En este artículo se presenta una selección de las cinco mejores escuelas de osteopatía, reconocidas por su trayectoria, nivel docente y enfoque práctico. Tanto para quienes dan sus primeros pasos como para quienes buscan especializarse, esta guía ofrece una referencia útil para tomar una decisión informada.

·Vienna School of Osteopathy (VSO) (Austria)

Fue la primera escuela a nivel académico en Austria, dedicada a la formación en osteopatía. Pionera en el desarrollo de programas de máster en colaboración con la Danube ·University Krems, destaca por su enfoque académico riguroso, su clínica docente propia y una sólida reputación en investigación y cumplimiento de estándares europeos de calidad.

Escuela de Osteopatía de Madrid (EOM) (España)

La Escuela de Osteopatía de Madrid (EOM), fundada en 1989, se ha consolidado como una de las instituciones más destacadas en el ámbito de la osteopatía a nivel internacional. Con más de 80.000 alumnos formados en todo el mundo, más de 150 docentes altamente cualificados y más de 50 sedes en Europa y América, la EOM lidera la enseñanza osteopática con un enfoque global.

Pionera en Europa en este perfil formativo, la EOM figura en rankings de investigación como SCImago, y desde 2017 aplica estándares de calidad europeos. Además, EOM cuenta con una revista científica propia, reforzando su compromiso con el avance del conocimiento y la excelencia académica.

·International Academy of Osteopathy (IAO) (Austria, Alemania, Países Bajos, etc.)

Ofrece programas acreditados (MSc en colaboración con Buckinghamshire New University) en múltiples países europeos y es muy valorada por su alineamiento con el Proceso de Bolonia y práctica clínica modular.

·London School of Osteopathy (LSO) (Reino Unido)

La única escuela del Reino Unido con programa de Máster de Osteopatía (MOst) a tiempo completo y financiado por el gobierno británico. Cuenta con clínica docente activa y formación práctica desde el primer año.

·British College of Osteopathic Medicine (BCOM) / European School of Osteopathy (ESO) (Reino Unido)

BCOM con más de 80 años de historia (desde BCNO en 1936) y consolidada integración dentro del grupo BCNO, es uno de los centros más antiguos y prestigiosos en osteopatía en Europa con reconocimiento internacional.

El número de matriculados en formaciones de osteopatía ha crecido más de un 50% en los últimos 5 años en escuelas privadas españolas. En el caso de la Escuela de Osteopatía de Madrid (EOM), la formación se dirige a profesionales fisioterapeutas, y esto refuerza la seguridad clínica del paciente, ya que proporciona una comprensión más profunda del cuerpo humano y de sus interrelaciones funcionales. Gracias a su base anatómica y fisiológica sólida —común con la formación en fisioterapia—, el abordaje osteopático se realiza con criterios clínicos razonados, respetando los principios de evaluación y tratamiento individualizado.

En resumen, se reduce el riesgo de intervenciones inapropiadas, y mejora tanto la precisión del diagnóstico funcional como la efectividad de las técnicas manuales aplicadas.

La tasa de satisfacción del paciente en diversas encuestas europeas (como las gestionadas por Osteopathy Europe) es del 89% satisfechos y 81.3% reportando mejora o recuperación a las seis semanas del tratamiento.

