Dongfeng inicia un nuevo viaje en Europa, presentando una variedad de nuevos productos

Lugar del evento DONGFENG DAYS · EUROPE - China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co. Ltd

El 12 de septiembre, Dongfeng Motor celebró el evento de lanzamiento DONGFENG DAYS · EUROPE en Turín, Italia, anunciando oficialmente la entrada de DONGFENG BOX en el mercado italiano y el debut europeo del VOYAH COURAGE

Durante el evento, el Sr. Ma Lei, Gerente General del Departamento de Negocios Internacionales de Dongfeng Motor Corporation y Director General de China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co., Ltd., dio un discurso. Habló sobre los valores de la marca, que se centran en "Calidad, Inteligencia y Armonía", como línea principal, destacó la continua inversión de Dongfeng en la calidad del producto, la innovación tecnológica, la construcción de redes y los servicios de mercado. Comentó: "Dongfeng siempre asumirá la responsabilidad de construir un hogar verde y hermoso junto con los usuarios globales, forjar el único encanto de Dongfeng con la fortaleza de la tecnología de nueva energía y trabajar junto con los socios para lograr un desarrollo mutuamente beneficioso".



Como vehículo eléctrico destacado que ha llegado a Italia, el DONGFENG BOX ha captado gran atención. El DONGFENG BOX combina una configuración multifuncional con un diseño elegante. Incluye el primer sistema de propulsión eléctrica de 10 en 1 en su clase, con una potente capacidad y una autonomía máxima de 430 km, ofreciendo opciones variadas para la movilidad de los consumidores locales. Por otro lado, el VOYAH COURAGE es el primer modelo global de Dongfeng, marcando el despliegue estratégico y las soluciones de Dongfeng Motor para el mercado europeo a corto y mediano plazo. Este modelo presenta un diseño exterior innovador, un habitáculo inteligente que facilita la interacción entre el conductor y el vehículo, y está equipado con el sistema LFC, el primero en la industria, que hace que la conducción sea tanto relajante como segura.



A medida que el vibrante performance llegó a su fin, los invitados dieron la bienvenida a la ceremonia de presentación del tan esperado DONGFENG BOX y VOYAH COURAGE, y tuvieron la oportunidad de apreciar de cerca los detalles de diseño y los aspectos técnicos destacados de ambos modelos. Auto Motor + Sport, el principal medio automotriz alemán presente en el evento, expresó su agradecimiento a Dongfeng Motor y mostró interés en el futuro desarrollo de Dongfeng en el mercado europeo.



De cara al futuro, Dongfeng sigue comprometido con la misión de la marca "DRIVE YOUR DREAMS", ofreciendo innovaciones centradas en el usuario para proporcionar un ecosistema de viaje superior a clientes de todo el mundo.



http://www.dongfeng-global.com/

https://www.facebook.com/DongfengMotorCo...

https://www.tiktok.com/@dongfeng_motor







Lugar del evento DONGFENG DAYS · EUROPE

