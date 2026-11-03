De Donostia a Europa: TusMesasySillas.com exporta sus mesas y sillas a cuatro países - tusmesasysillas.com

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de noviembre de 2026.-

En una tienda de la calle Zabaleta, en el barrio donostiarra de Gros, los clientes pueden probar una silla, comprobar la altura de una mesa o elegir personalmente sus acabados. Pero la actividad de TusMesasySillas.com va mucho más allá de su exposición física. La empresa, especializada en mesas, sillas y taburetes, comercializa sus productos a través de internet y ofrece envíos a España, Francia, Portugal y Bélgica.

La expansión refleja cómo un negocio familiar puede ampliar su mercado mediante el comercio electrónico sin renunciar a sus raíces locales. Detrás de la tienda online hay una estructura que combina diseño, fabricación propia, exposiciones físicas y preparación de pedidos, actividades especialmente importantes cuando se trata de vender muebles a distancia.

De una empresa familiar a fabricar sus propios diseños

Con más de veinte años de experiencia en el sector del mobiliario, TusMesasySillas.com ha evolucionado desde sus orígenes como empresa familiar hasta desarrollar una actividad especializada en mesas, sillas y taburetes para cocinas y comedores. Aunque internet se ha convertido en uno de sus principales canales comerciales, la empresa mantiene dos exposiciones físicas, situadas en Donostia-San Sebastián y Errenteria, donde los compradores pueden conocer directamente parte de su catálogo.

Uno de los pasos más importantes de su trayectoria ha sido incorporar la fabricación propia de mesas. A través de Sendoa, su marca de mobiliario, desarrolla modelos diseñados y fabricados en San Sebastián, con posibilidades de personalización en medidas, materiales y acabados.

En esta evolución ha desempeñado un papel destacado Andrés Igea, responsable de la dirección comercial de TusMesasySillas.com y diseñador de diversos modelos de mesas de la marca Sendoa. Su participación combina el conocimiento directo de las necesidades de los clientes con el desarrollo de nuevos diseños, prestando especial atención a la funcionalidad, las proporciones y las posibilidades de personalización de cada mesa.

Para llevar a cabo esta actividad, la empresa cuenta con un taller de más de 850 metros cuadrados equipado con maquinaria de control numérico (CNC), canteadoras y otros equipos especializados. Esta infraestructura permite intervenir directamente en distintas fases de producción, en lugar de limitar su actividad a la comercialización de muebles de otros fabricantes.

La fabricación propia también permite atender necesidades que no siempre encuentran respuesta en el mobiliario estandarizado. Mesas adaptadas a espacios reducidos, modelos extensibles para reuniones familiares o diseños con dimensiones específicas forman parte de una propuesta en la que la funcionalidad y la personalización adquieren especial importancia.

El reto de vender muebles a distancia

La comercialización internacional de mobiliario plantea desafíos particulares. A diferencia de otros productos que se venden por internet, una mesa o un conjunto de sillas requiere un embalaje adecuado, espacio de almacenamiento y una organización logística capaz de gestionar envíos voluminosos.

Para responder a estas necesidades, TusMesasySillas.com dispone de instalaciones propias destinadas a la recepción, almacenamiento y preparación de pedidos. La empresa cuenta también con personal dedicado al seguimiento de los envíos y a la atención posterior a la compra.

Otro de los aspectos relevantes es la presentación de los productos. La compañía dispone de un estudio fotográfico propio en el que realiza imágenes de sus muebles en diferentes ambientes, con el objetivo de mostrar sus características, proporciones y acabados de la manera más fiel posible.

Esta información resulta especialmente importante para quienes compran desde otras ciudades o países y no tienen la posibilidad de visitar personalmente una exposición. Las fotografías, las dimensiones y las descripciones técnicas se convierten así en herramientas fundamentales para tomar una decisión de compra.

La combinación de estos recursos permite entender cómo una actividad nacida en el comercio físico puede desarrollar una estructura capaz de atender pedidos a mayor distancia, manteniendo el conocimiento del producto y el contacto con el comprador.

Fabricación local y comercio electrónico internacional

La actividad de TusMesasySillas.com muestra cómo la fabricación local y la venta internacional pueden formar parte de un mismo modelo empresarial. Mientras el diseño y la producción de sus mesas propias mantienen su vinculación con San Sebastián, la tienda online permite llegar a compradores situados fuera del mercado nacional. La presencia comercial en España, Francia, Portugal y Bélgica amplía el alcance de una empresa que continúa apoyándose en sus instalaciones físicas, su experiencia en el sector y su especialización en mobiliario de cocina y comedor.

En un mercado en el que gran parte de las compras se realizan a distancia, disponer de fabricación propia, conocimiento del producto y una estructura de atención al cliente supone una forma de diferenciarse de los comercios dedicados exclusivamente a la intermediación.

Desde su origen en Donostia, TusMesasySillas.com representa un ejemplo de cómo un negocio especializado puede combinar tradición comercial, diseño propio y nuevas tecnologías para ampliar sus fronteras sin perder su identidad local.

El paso de una tienda especializada a una actividad comercial con presencia en cuatro mercados europeos muestra una vía de crecimiento basada en combinar canales digitales e infraestructura física. En el caso de TusMesasySillas.com, la historia de sus mesas y sillas sigue teniendo su punto de partida en Donostia, aunque sus destinos comerciales ya se extiendan más allá de las fronteras españolas.

Contacto

Emisor: tusmesasysillas.com

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