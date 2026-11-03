Dos coches iguales, dos precios diferentes, qué explica realmente esa diferencia - Covey Autocasion

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de octubre de 2026.- Dos vehículos del mismo modelo, con una antigüedad similar y un aspecto prácticamente idéntico pueden presentar diferencias de precio importantes en el mercado de segunda mano. Aunque el kilometraje suele ser el primer dato que consulta un comprador, no siempre explica por qué una unidad cuesta más que otra. Desde Covey Autocasión, empresa especializada en la compraventa de vehículos de ocasión, se pone de manifiesto la importancia de valorar también la versión, el equipamiento, el mantenimiento y las condiciones de venta para comprender las diferencias de precio más allá del anuncio.

El kilometraje no cuenta toda la historia

Un coche con 50.000 kilómetros no tiene por qué encontrarse en mejores condiciones que otro con 80.000. El tipo de conducción, los trayectos habituales y el mantenimiento pueden influir considerablemente en el desgaste mecánico.

También importa la antigüedad. Dos vehículos matriculados con pocos meses de diferencia pueden pertenecer a generaciones distintas o incorporar actualizaciones tecnológicas. Los cambios en seguridad, conectividad y eficiencia ayudan a explicar algunas variaciones de precio.

La motorización añade otra variable. Incluso dentro de un mismo modelo, las diferencias entre gasolina, diésel, híbrido y eléctrico afectan a las prestaciones, los costes de utilización y la demanda. La etiqueta ambiental de la DGT también puede condicionar el interés de determinados compradores.

Dos Volkswagen Golf que muestran cómo cambia el precio

El catálogo de Covey Autocasión ofrece un ejemplo concreto. Dos unidades del Volkswagen Golf eléctrico, ambas matriculadas en 2020 y con la misma potencia anunciada de 136 CV, presentan una diferencia de 700 euros en su precio al contado.

Una de ellas, con 63.712 kilómetros, aparece anunciada por 15.690 euros, mientras que la segunda, con 45.947 kilómetros, alcanza los 16.390 euros. Es decir, el vehículo más caro acumula 17.765 kilómetros menos, pese a compartir año de matriculación, motorización y transmisión automática.

Esta comparación ilustra cómo dos coches aparentemente equivalentes pueden tener valoraciones diferentes. Sin embargo, para determinar si esos 700 euros adicionales están justificados también habría que comprobar el estado de la batería, el equipamiento y el historial de ambas unidades.

El historial y las condiciones de compra también tienen un precio

El mantenimiento documentado, las reparaciones anteriores y el número de propietarios aportan información que una fotografía no puede mostrar. La DGT recomienda solicitar un informe del vehículo para consultar kilometraje, inspecciones técnicas y posibles cargas administrativas.

Además, los acabados superiores pueden incorporar asistentes de conducción, mejores sistemas multimedia o equipamientos opcionales que modifican su valoración.

La garantía y la financiación completan la comparación. Una cuota mensual reducida no significa necesariamente pagar menos: deben revisarse la entrada, el TIN, la TAE, las comisiones y el importe total. También conviene conocer la cobertura de la garantía y las condiciones de devolución.

La diferencia de precio entre dos coches de segunda mano no siempre responde a una única característica. El kilometraje, la antigüedad, el equipamiento y el historial deben analizarse conjuntamente, teniendo en cuenta también las condiciones de compra.

Por eso, antes de tomar una decisión, conviene comparar distintas unidades y comprobar qué ofrece realmente cada una. El catálogo de Covey Autocasión permite consultar vehículos con diferentes características y precios, pero la elección requiere valorar tanto el importe anunciado como los posibles gastos posteriores.

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