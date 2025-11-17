E2e Logistics Solutions presente en la Asamblea de AON World y el Congreso FIATA 2025 en Hanoi - E2e Logistics Solutions

Barcelona, 17 de noviembre de 2025.-

E2e Logistics Solutions participó en la Asamblea General Anual de AON World 2025 celebrada en Vietnam durante el pasado mes de octubre, un encuentro que reunió a profesionales y líderes del sector logístico de todo el mundo. El evento ofreció un espacio idóneo para compartir ideas, fortalecer relaciones y generar nuevas oportunidades de colaboración internacional.

Durante la reunión, E2e Logistics Solutions fue reconocida con el tercer puesto como uno de los principales cargadores del grupo AON World, por número de envíos; un logro que refuerza la posición de la compañía dentro de la red y refleja el compromiso y la eficiencia de su equipo. Más allá de este reconocimiento, la cita permitió estrechar vínculos, intercambiar perspectivas y seguir impulsando el desarrollo del sector logístico internacional.

Como patrocinador oficial del cóctel de bienvenida del evento, E2e Logistics Solutions tuvo el honor de acoger una velada destinada a fomentar el intercambio profesional en un ambiente cordial y colaborativo. El encuentro contó con la participación de numerosos CEO’s representantes de compañías emblemáticas del sector, quienes pudieron compartir experiencias, consolidar alianzas y explorar nuevas vías de cooperación dentro de la cadena de suministro global.

“Nuestra participación refleja el compromiso constante de E2e con la innovación, la construcción de alianzas internacionales y la excelencia en los servicios logísticos”, destacó Ainhoa Carrio, CEO de la compañía. “Nos llena de orgullo poder apoyar iniciativas que fortalecen la unión y el crecimiento del sector”.

E2e Logistics Solutions agradece la asistencia de todos los participantes y celebra el éxito de una edición que, además de su valor profesional, reafirma la importancia de la colaboración y la visión compartida dentro de la comunidad logística global.

“Seguimos creciendo y mejorando en los procesos desde la eficiencia hacia la excelencia en el servicio a nuestros clientes y socios estratégicos” indicó Ricard Cantarell, Operations Manager de E2e.

La compañía también participó en el Congreso Mundial de FIATA 2025, celebrado en Hanói y organizado por la Asociación Logística de Vietnam (VLA). Este evento reunió a destacados profesionales del transporte y la logística, ofreciendo un marco ideal para el intercambio de conocimiento, la innovación y el desarrollo de proyectos estratégicos. E2e compartió stand con la red internacional AON World, aprovechando la oportunidad para presentar sus soluciones logísticas, fortalecer relaciones con clientes y socios, y seguir consolidando su presencia global.

