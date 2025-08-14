EADIC evoluciona a KINEDRIK; una nueva etapa para enfrentar los desafíos reales del sector AEC

(Información remitida por la empresa firmante)
La transformación no es de nombre ni de imagen: es de propósito. KINEDRIK nace para dar respuesta a un entorno en plena disrupción tecnológica, donde el conocimiento solo tiene valor si genera impacto.
Madrid, 14 agosto de 2025
Después de más de 15 años como EADIC, la escuela técnica internacional que formó a miles de profesionales en ingeniería, arquitectura y tecnología, da un paso decidido hacia el futuro. EADIC ahora es KINEDRIK, una evolución natural que responde al cambio radical que vive el sector AEC (Arquitectura, Ingeniería y Construcción).
“Hoy, lo que aprendimos hace cinco años ya no es suficiente. Para seguir siendo útiles, hemos tenido que desaprender, resetearnos y volver a aprender. Por eso decidimos cambiar.”
— Ricardo Carramiñana, fundador y CEO de KINEDRIK
Un nuevo contexto, una nueva respuesta
En los últimos años, el sector ha vivido más transformación que en las cinco décadas anteriores. La irrupción del BIM colaborativo, la automatización de procesos, la inteligencia artificial y los nuevos estándares de sostenibilidad exigen perfiles preparados, adaptables y conectados. KINEDRIK nace para acompañar ese nuevo viaje.
“El mundo no necesita más diplomas. Necesita más impacto. Más red. Más propósito.”
— Lina Santamaría, Subdirectora General KINEDRIK
¿Qué se mantiene?
KINEDRIK conserva la esencia que convirtió a EADIC en referente:
Su compromiso con una formación enfocada al desarrollo real de los países.
Su apuesta por los profesionales que se atreven a aprender para transformar su entorno.
Y su rol como plataforma formativa útil, práctica y aplicada.
KINEDRIK ha acompañado trayectorias en más de 48 países, formando a los ingenieros y arquitectos que han participado en proyectos internacionales como el Metro de Lima, el AVE Meca-Medina, el Canal de Panamá o el Tren Maya, entre otros. Hoy, con más de 75.000 alumni, da un paso más.
¿Qué cambia?
La promesa: de “te enseñamos” a “te ayudamos a transformar”.
KINEDRIK no es solo una escuela. Es una comunidad viva, con programas de mentoría, embajadores por país, espacios de co-creación y formación conectada a proyectos reales.
Y más allá del sector AEC, KINEDRIK extiende hoy su impacto a otros sectores que también enfrentan el reto de la digitalización: pequeñas y medianas empresas que necesitan talento preparado para incorporar inteligencia artificial, automatización y nuevas competencias tecnológicas.
Una marca en movimiento
El nombre “KINEDRIK” alude al movimiento continuo del conocimiento. Un concepto inspirado en la palabra "kinética", reflejando el dinamismo, la diversidad y la acción.
“No cambiamos por cambiar. Evolucionamos porque queremos seguir siendo relevantes. KINEDRIK es nuestra forma de mantenernos útiles para quienes construyen el futuro.”
— Ricardo Carramiñana
Contacto
Emisor: KINEDRIK
Contacto: KINEDRIK
Número de contacto: 913930319