eBay lanza su iniciativa de moda circular en Europa y Norteamérica

En su cuarta edición, el programa Circular Fashion Fund continúa reforzando el compromiso de eBay con la circularidad en la industria de la moda a escala global

eBay expande su iniciativa Circular Fashion Fund (Fondo de Moda Circular) este 2026, abriendo por primera vez las solicitudes a empresas y startups de la Unión Europea, Suiza y Canadá. Ocho empresas seleccionadas recibirán cada una 50.000 dólares en financiación, además de mentoría para desarrollar soluciones innovadoras que prolonguen la vida útil de las prendas y reduzcan los residuos textiles.



Este programa anual, lanzado por primera vez en 2022, apoya a emprendedores que abordan el impacto medioambiental de la industria de la moda y el textil a lo largo de toda su cadena de valor, desde la producción hasta el final de la vida útil de los productos. Además, una de las empresas participantes será reconocida como Ganadora Global del Fondo de Moda Circular y tendrá la oportunidad de recibir una inversión adicional de 300.000 dólares por parte de eBay Ventures.



Con esta ampliación, la financiación global total de eBay a través del programa alcanzará los 1,9 millones de dólares a finales de 2026. Además de su expansión a nuevos mercados este año, el Fondo de Moda Circular se apoya en su presencia consolidada en el Reino Unido, Alemania, Australia y Estados Unidos. Las candidaturas para la edición de 2026 ya están abiertas en todos los mercados y podrán presentarse hasta el 8 de marzo de 2026.



Alexis Hoopes, vicepresidenta y responsable global de moda en eBay, comenta: "Cuando lanzamos el Fondo de Moda Circular, nuestro objetivo era apoyar a las empresas que están convirtiendo la circularidad de una ambición en una realidad. En los últimos tres años hemos visto surgir soluciones escalables en ámbitos como el reciclaje textil, la reventa y la reparación, pero estas empresas necesitan capital y apoyo para crecer. Con esta ampliación, estamos ayudando a más emprendedores a construir la infraestructura necesaria para que la moda circular sea una parte integral de la industria de la moda".



Desde 2022, el Fondo de Moda Circular de eBay ha apoyado a más de 25 empresas con financiación y mentoría, contribuyendo a afrontar uno de los mayores retos a los que se enfrentan actualmente las startups del sector de la moda: el acceso a los socios adecuados, a contactos clave y a las redes de la industria necesarias para escalar sus proyectos.



Entre ellas se encuentra Refiberd, una empresa con sede en California que utiliza inteligencia artificial para identificar la composición de las fibras en las prendas, lo que permite un clasificado de alta precisión para el reciclaje textil. En 2025, Refiberd fue reconocida como Ganadora Global del Fondo de Moda Circular y recibió una inversión adicional de 300.000 dólares por parte de eBay Ventures para acelerar su escalado comercial. Este año, el grupo de empresas seleccionadas se beneficiará de la experiencia de líderes de la industria, entre ellos Marianne Perkovic, presidenta del Australian Fashion Council; Steven Kolb, CEO del CFDA; y Scott Lipinski, CEO del Fashion Council Germany, junto con Sarika Bajaj, cofundadora de Refiberd y alumni del Fondo de Moda Circular, quienes participarán como jurados del programa.



"El apoyo de eBay ha sido realmente transformador para nuestro negocio", afirma Sarika Bajaj, cofundadora de Refiberd. "Gracias a la financiación y la mentoría, hemos podido escalar nuestra tecnología más rápido y ampliar nuestro alcance dentro del ecosistema de la moda circular. El programa también nos ha dado acceso a la experiencia de eBay y a su sólida presencia en la industria, abriéndonos nuevas oportunidades de colaboración y asociación. Esto nos permite llevar nuestra solución a una red más amplia de marcas, empresas de reciclaje y, en última instancia, a consumidores comprometidos con construir un futuro más sostenible para la moda".

