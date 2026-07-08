Los Ecommerce Awards 2026 tienen finalistas: las 60 marcas que impulsan el comercio electrónico en España

Los Ecommerce Awards 2026 ya tienen finalistas - eCommerce Awards 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de julio de 2026.-

La 17ª edición de los galardones de referencia del sector digital registra un crecimiento del 20 % en candidaturas, con más de 450 postulaciones de 190 compañías de todo el país. Empresas referentes como Civitatis, Casa del Libro, Destinia, Juguettos, Leroy Merlin, Farmaciasdirect o Pādel Nuestro, entre los finalistas. Los ganadores se darán a conocer el próximo viernes 18 de septiembre en una gala presencial en el auditorio del ICEX en Madrid

El comercio electrónico en España atraviesa uno de sus momentos más dinámicos y competitivos, y la lista de finalistas de los Ecommerce Awards España 2026 es el mejor reflejo de ello. El certamen celebra su 17ª edición rompiendo todos sus registros históricos: más de 450 candidaturas presentadas por 190 empresas, lo que supone un crecimiento del 20 % respecto a la edición anterior.



Con una media de 35 aspirantes por categoría, la selección final muestra la enorme diversidad de la industria digital en el país. En la lista conviven marcas tradicionales en pleno despliegue omnicanal, nativos digitales enfocados al consumidor directo (D2C) y propuestas enfocadas al negocio entre empresas (B2B), despuntando especialmente los sectores de Moda, Alimentación, Belleza, Electrónica y Farmacia.



A continuación, se detalla la lista oficial de los finalistas de los Ecommerce Awards 2026 en estricto orden alfabético:



Mejor campaña de marketing para eCommerce



• Freshly Cosmetics



• Juguettos



• Realfooding



• Real Club Celta de Vigo - RIO1923



• You Are The Princess



Mejor Ficha de Producto



• Bella Aurora



• Farmacia Barata



• La Tienda HOME



• Olistic



• Superpet



Mejor estrategia SEO



• Arcos



• Casa del Libro



• Habitium



• Leroy Merlin



• Totenart



Mejor estrategia de Atención al Cliente (Nueva)



• Bookaris



• Intex



• LG Electronics España



• Miscota



• Salsa Jeans



Mejor uso de la IA Generativa



• Fitnessdigital



• Fnac



• La Casa de las Carcasas



• Sabia



• Tefal



Mejor estrategia internacional



• Civitatis



• Decántalo



• Disfrazzes



• Ecoalf



• Perfume’s Club



Mejor vendedor en marketplaces



• Destinia



• Fisura



• Perfume's Club (Engelsa)



• Pitas



• Singularu



Mejor eCommerce B2B



• Arcon Food



• Cosentino



• GreenIce PRO



• La Tienda del Apicultor



• Würth España



Mejor seed eCommerce (Nueva)



• Gladiatrix



• Koketto Home



• SalasVip



• The Golf Square



• Vanetta Food



Mejor Challenger eCommerce



• Aldous



• Flamingueo



• Gioseppo



• Hartem



• Mexas



Directiv@ del año



• Cristina Aristoy (CEO y cofundadora de Singularu)



• Jorge Peláez (CEO & Founder de Farma2Go)



• María García (CMO en Realfooding)



• Sascha Beyer (CEO en Pādel Nuestro)



• Teresa Sánchez (CMO de Multiópticas)



Mejor eCommerce 2026



• Civitatis



• Farmaciasdirect



• Holafly



• Pādel Nuestro



• Planeta Huerto



Cita clave para el tejido empresarial en el ICEX

El desenlace final de los galardones, donde se entregarán las icónicas estrellas de oro, plata y bronce, tendrá lugar el próximo viernes 18 de septiembre en el auditorio del ICEX en Madrid (Paseo de la Castellana).



La jornada comenzará a las 9:30 horas y, antes de la entrega de premios, se convertirá en un punto de encuentro para el sector gracias a varias mesas redondas técnicas. En ellas, los finalistas de las categorías de internacionalización, inteligencia artificial y gran facturación debatirán en directo y compartirán las claves y estrategias de sus proyectos.



La 17ª edición de los Ecommerce Awards cuenta con el respaldo institucional del ICEX y el apoyo de partners tecnológicos y agencias estratégicas como PHI, Wam y Webloyalty (Gold Sponsors), además de Adtraction, Bizum, Connectif, Creatit, Fotografía Ecommerce, Paycomet, Sovendus y Tradedoubler (Bronze Sponsors).







Contacto

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