Eduardo Acevedo, el CEO detrás de las mansiones más exclusivas del Caribe - Eduardo Acevedo

(Información remitida por la empresa firmante)

Su actividad se desarrolla en el núcleo del mercado inmobiliario más selecto, gestionando las inversiones de CEOs, celebrities, family offices y grandes patrimonios.

Madrid, 7 de mayo de 2026.- El real estate de alto nivel funciona en un entorno donde el acceso, la confianza y la ejecución marcan la diferencia. En destinos como el Caribe, las propiedades más exclusivas forman parte de estructuras patrimoniales donde participan inversores de alto capital, perfiles internacionales y grandes patrimonios que buscan activos capaces de combinar posicionamiento, rentabilidad y proyección.

Dentro de este contexto, Eduardo Acevedo, CEO de Liviind Group, desarrolla su actividad gestionando de forma directa activos inmobiliarios de alto standing. Su trabajo implica una relación constante con propietarios, inversores y estructuras como family offices, que delegan en su equipo la gestión, operación y optimización de este tipo de activos.

Gestión directa de mansiones exclusivas en el Caribe

Eduardo Acevedo lidera la gestión directa de propiedades ubicadas en algunos de los destinos más privilegiados del Caribe. Estas mansiones, equipadas con servicios como playa privada, gimnasio, cine, helipuerto o atención completamente personalizada, forman parte de un circuito restringido orientado a grandes patrimonios y perfiles internacionales de primer nivel.

La confianza depositada por los propietarios constituye uno de los pilares de esta actividad. Family offices, CEOs y grandes inversores delegan la gestión de sus activos en Eduardo Acevedo, estableciendo una relación directa basada en la preservación y optimización del valor patrimonial. Esta cercanía con los titulares de las propiedades refuerza su posicionamiento como gestor de referencia dentro del segmento premium.

El nivel de exclusividad se refleja también en el perfil de los huéspedes. Figuras internacionales como las Kardashian, Angelina Jolie, Will Smith o Nicky Jam forman parte del tipo de cliente que frecuenta estas propiedades, lo que evidencia la exigencia del entorno y la necesidad de una operativa altamente especializada.

“Este tipo de activos requieren una visión que combine operación, inversión y posicionamiento internacional”, señala Eduardo Acevedo. La gestión implica una coordinación precisa que integra servicios, mantenimiento y diseño de experiencias alineadas con los estándares más elevados del mercado.

Un modelo integral orientado a grandes patrimonios

Este enfoque se articula a través de Liviind Group, plataforma desde la que se estructura la inversión, el desarrollo y la gestión de activos inmobiliarios a nivel internacional.

El modelo de Liviind Group abarca todo el ciclo del activo inmobiliario, integrando desde la captación de inversores hasta la operación final. Este enfoque permite identificar oportunidades, desarrollar proyectos mediante construcción, reforma o reposicionamiento, y gestionar posteriormente cada activo bajo una estrategia unificada.

La combinación de conocimiento del mercado, red internacional y capacidad operativa sitúa a Eduardo Acevedo en una posición destacada como interlocutor para inversores de alto capital. La interacción constante con grandes patrimonios y estructuras especializadas permite canalizar oportunidades exclusivas dentro de un ecosistema diseñado para maximizar tanto la rentabilidad como el posicionamiento estratégico.

Este planteamiento refuerza su papel como gestor de confianza en un entorno donde la discreción, la experiencia y la ejecución resultan determinantes, abriendo además nuevas vías de colaboración a través de iniciativas orientadas a inversión en activos singulares.

Para acceder a más información es posible acceder al sitio web oficial de Liviind Group, el perfil de Eduardo Acevedo en Instagram o su podcast Podcracks en YouTube.

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Email de contacto: eduardo@eduardoacevedo.es