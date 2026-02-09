“Elegirte cada día” es la nueva campaña de Enrique Tomás este San Valentín - Enrique Tomás

Una selección especial de productos ibéricos con vino y quesos para regalar y disfrutar solo o acompañado

Descubre la receta perfecta de Enrique Tomás este San Valentín

Barcelona, 9 de febrero de 2026 – Este San Valentín, Enrique Tomás propone celebrar el amor alrededor de la mesa. No como un gesto puntual ni como una fecha marcada en el calendario, sino como una elección cotidiana. Lejos de los tópicos y cerca de lo que realmente importa: compartir tiempo, sabores y momentos. Bajo el lema “Elegirte cada día”, la marca propone una manera más real, adulta y auténtica de decir “te quiero”.

En un contexto saturado de clichés románticos y mensajes efímeros, la marca reivindica que el amor se construye en lo cotidiano: en el tiempo compartido, en los pequeños rituales y en las decisiones conscientes que repetimos cada día. Porque elegir bien no es solo una cuestión gastronómica, también es una forma de entender la vida y las relaciones.

Una cena improvisada, un aperitivo que se alarga, una copa compartida sin prisas. Momentos sencillos que se convierten en especiales cuando se viven juntos. Para acompañarlos, la marca presenta una selección especial de packs gourmet de San Valentín, disponibles tanto en su web www.enriquetomas.com como en tiendas físicas, pensados para regalar, compartir y transformar cualquier día en una pequeña celebración.

Una forma honesta y sencilla de demostrar cariño.

La propuesta combina jamón ibérico de máxima calidad, embutidos ibéricos, selección de quesos y vinos y cavas de reconocidas bodegas, creando regalos que se disfrutan con los cinco sentidos.

Cada pieza representa años de dedicación, conocimiento y una elección consciente por la calidad. Un símbolo perfecto de esa idea que vertebra la campaña: elegir bien, cada día.

Packs San Valentín Enrique Tomás

Descúbrelos todos en: https://enriquetomas.com/pages/san-valentin

Con esta selección especial, Enrique Tomás apuesta por un San Valentín más real y cercano, donde el regalo no es solo el producto, sino la experiencia que se crea alrededor de él. Porque el amor no se demuestra un solo día al año.

Se demuestra eligiendo bien, cada día.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

CONTACTOS DE PRENSA:

Laia Gómez – laia.gomez@enriquetomas.com / Tel. +34 664 39 57 71

Paula Barjuan – paula.barjuan@enriquetomas.com / Tel. +34 603 74 01 82