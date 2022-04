El empresario Carlos Enrique Verdugo Gazdik da las claves para tener un buen ambiente de trabajo

El ambiente de trabajo es parte del sostén de una empresa u organización. No sólo es lo que hace que los trabajadores decidan quedarse en una compañía, sino que es lo que genera sentido de pertenencia y, por lo tanto, un mayor compromiso e interés por el éxito de la empresa. Por eso, a continuación, Carlos Enrique Verdugo Gazdik cuenta las claves para un buen ambiente de trabajo

¿Qué es el ambiente laboral? De acuerdo con Carlos Verdugo Gazdik, primero es necesario comprender de qué se habla cuando se habla de ambiente laboral. Este hace referencia a todas las condiciones que hacen a la actividad de un trabajador y a su productividad. En este sentido, se considera que se compone de tres factores. Por un lado, están las condiciones de trabajo. Estas refieren al salario, a la carga y flexibilidad horaria, a las características del empleo y del lugar de trabajo, a los instrumentos o herramientas que la empresa facilita, entre otras cosas. En segundo lugar, está la motivación. Es decir, el interés y las ganas que el trabajador siente de formar parte de la empresa y de realizar este trabajo en particular. Por último, la comunicación. Qué tan parte se siente el trabajador de la empresa, si conoce sus tareas y los objetivos de la organización en particular y si siente confianza respecto de sus compañeros y de sus superiores; si se siente acompañado. Teniendo esto en cuenta, explica Carlos Enrique Verdugo Gazdik que alcanzar un buen ambiente laboral es algo que necesita estrategia y que no puede ser librado al azar. Se deben tomar decisiones que fomenten la construcción de un buen clima para todos en la empresa y que fomenten, también, la motivación. Siempre, claro está, decisiones alineadas con las particularidades del negocio y sus objetivos. ¿Cuáles son las claves de un buen ambiente laboral según Carlos Enrique Verdugo Gazdik? Ahora que se ha visto en qué consiste el ambiente laboral y por qué es importante, Carlos Verdugo Gazdik explica las claves para construirlo y sostenerlo en el tiempo en toda empresa. El respeto Una de las primeras claves es el respeto. Los trabajadores tienen que poder sentir que son valorados como seres humanos dentro de la empresa y que sus demandas y necesidades siempre serán tomadas con el máximo respeto. El poder generar un clima de tolerancia entre todas las personas que forman parte de una organización ayudará a construir un espacio armónico donde sea más sencillo para todos ejercer su actividad. La autonomía Independientemente del lugar que una persona ocupe en una empresa, todos son siempre proclives a tener nuevas ideas, tanto para su puesto de trabajo como para la compañía en general. Por eso, es importante fomentar la autonomía de los trabajadores y que estos se sientan libres de proponer nuevas posibilidades a ser tenidas en cuenta. La cooperación Un error que se suele cometer en muchas empresas, de acuerdo con Carlos Enrique Verdugo Gazdik, es el fomento de la competencia. La competencia puede erosionar todos los vínculos sociales y, en particular, aquellos que se desarrollan en el espacio de trabajo. Por eso, siempre es importante apostar más por la colaboración entre colegas y compañeros que por la competencia. La empatía Siempre se habla de que los problemas personales deben ser dejados fuera del ámbito familiar. Pero lo cierto es que todas las personas pueden tener conflictos en algún momento. Es muy importante que, desde las empresas, se fomente la empatía para poder comprender estas situaciones y entender las consecuencias que ellas pueden tener en el bienestar y en el desempeño de los trabajadores, buscando acompañarlos de la manera en que se pueda. La flexibilidad Hoy en día, las personas buscan cada vez más trabajos que sean flexibles y que puedan conciliarse con su vida familiar, con sus estudios, entre otras cosas. Por eso, explica Carlos Enrique Verdugo Gazdik que es importante fomentar en las empresas la construcción de formas de trabajo más flexibles, con horarios menos estrictos u horarios que, por ejemplo, puedan adaptarse a otros como es el caso del colegio, entre otras cosas. La estimulación Finalmente, para fomentar la productividad y la creatividad de los trabajadores es necesario buscar distintas formas de estimularlos. Desde jornadas de aprendizajes hasta espacios para el intercambio de ideas entre pares, es importante dar espacio a la creatividad personal de cada uno para que, además, las personas puedan sentir que sus ideas son tomadas en cuenta y puedan tener deseos de aportar.

