Las empresas amplían su oferta de bienestar un 5%, consolidando su peso en la estrategia corporativa

Las empresas amplían su oferta de bienestar un 5 % - Savia

(Información remitida por la empresa firmante)

En la nueva edición del informe de la Radiografía del Bienestar en la Empresa de Savia, el 72 % de los encuestados que recibe servicios de bienestar por parte de su empresa afirma que esta asume el coste total del servicio y el 73 % de los empleados considera que los servicios deben adaptarse a las necesidades individuales, con demandas muy diferentes entre generaciones

Madrid, 8 de abril de 2026.- Savia, la solución de salud digital para empresas de Mapfre, que actúa como un asesor de bienestar y salud, ayudando a las compañías a cuidar la salud de sus empleados, ha presentado una nueva edición de su informe Radiografía del Bienestar en la Empresa, un análisis que recoge la evolución del bienestar corporativo en España y cómo están cambiando las expectativas de los empleados respecto a estos servicios. La nueva edición confirma que el interés por el bienestar continúa al alza y que las empresas están incrementando su oferta: en 2026 se observa un aumento del 5 % en el promedio de servicios ofrecidos frente al año anterior. Además, el 72 % de los encuestados que recibe servicios de bienestar por parte de su empresa afirma que esta asume el coste total del servicio.



La preocupación por el bienestar laboral se consolida y adquiere una dimensión más personalizada. Según el informe, el 73 % de los empleados considera que los servicios de bienestar deben adaptarse a las necesidades individuales de cada persona. A pesar de esta creciente demanda, solo el 32 % de los trabajadores recibe actualmente algún tipo de servicio por parte de su empresa, lo que evidencia el amplio recorrido que aún existe para integrar plenamente estas iniciativas en el ámbito laboral.



El estudio revela también que los hábitos e intereses relacionados con el bienestar varían significativamente entre generaciones. La Generación Z muestra un mayor interés por la salud financiera, la asistencia psicológica y los servicios digitales, así como por programas de nutrición. En cambio, los empleados de más de 55 años se inclinan por iniciativas orientadas a promover la actividad física y mantener hábitos saludables. Esta diversidad obliga a las empresas a evolucionar hacia modelos flexibles y segmentados, capaces de adaptarse a las distintas realidades y etapas vitales de sus equipos.



Los servicios más utilizados continúan siendo la fisioterapia, la asistencia psicológica y la actividad física. La fisioterapia se mantiene como el servicio principal para la mayoría de los usuarios: el 52 % la considera su opción preferida y más de la mitad indica que la empresa asume por completo su coste. Para el 62 % de quienes la utilizan, la principal ventaja es la reducción del estrés y la fatiga laboral, una percepción que se repite de forma consistente en todas las franjas de edad. En concreto, uno de cada cinco empleados afirma que es un servicio imprescindible para su desempeño diario.



La asistencia psicológica también continúa creciendo. En 2026, el 37 % de los trabajadores recibe este tipo de apoyo, dos puntos más que en 2025. Casi la mitad lo utiliza por su utilidad preventiva, es decir, para realizar consultas antes de que un problema pueda agravarse. No obstante, el informe señala un reto importante: la preocupación por la privacidad sigue siendo una barrera para algunos empleados, especialmente entre los jóvenes de 18 a 34 años. Por otro lado, la mayoría de las empresas mantiene su compromiso con la salud mental y asume íntegramente el coste de estos servicios.



El estudio confirma que el bienestar laboral se ha convertido en un factor clave en la retención y captación de talento en España. El 62 % de quienes utilizan estos servicios considera que su impacto es real y positivo, y el 41 % de los trabajadores afirma que el bienestar es determinante a la hora de cambiar de empresa. Estos datos refuerzan la tendencia detectada en 2025 y consolidan el bienestar como un elemento estratégico en la propuesta de valor al empleado.



En materia de comunicación, los equipos de Recursos Humanos y las campañas internas continúan siendo los principales canales para dar a conocer la oferta de bienestar. Entre los empleados más jóvenes cobra especial relevancia el papel de compañeros y mandos directos, que actúan como prescriptores naturales y contribuyen a impulsar el uso de los servicios dentro de los equipos.



La edición de este año muestra además cómo las prioridades del bienestar se amplían hacia nuevas áreas. Aunque la salud mental sigue siendo fundamental, crecen el interés por la educación financiera, la actividad física, los talleres de salud y los programas de hábitos saludables. La media de servicios ofrecidos por las empresas alcanza ya las 2,12 soluciones por empleado, lo que evidencia la consolidación del bienestar como un eje estable dentro de las políticas de personas.



El informe se ha elaborado a partir de 1.000 encuestas completadas mediante metodología CAWI, realizadas entre el 2 y el 10 de febrero de 2026. El estudio presenta un margen de error del 3,1 % con un nivel de confianza del 95 %.



Savia continúa apostando por la innovación y la accesibilidad para facilitar que las empresas puedan ofrecer programas de bienestar adaptados a las necesidades reales de sus equipos y contribuir así a construir entornos laborales más saludables, sostenibles y orientados a las personas.



Estudio ejecutivo completo: Radiografía del bienestar en la empresa española 2026



Savia acompaña a cada empresa en el diseño de su plan de bienestar adaptado al perfil de su plantilla. Descubre una solución integral, escalable y medible que convierte el bienestar en un activo estratégico real.

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