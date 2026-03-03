EnBW y XCharge impulsan la movilidad eléctrica con una alianza estratégica a largo plazo

Albina Iljasov XCharge y Martin Roemheld EnBW - XCharge

(Información remitida por la empresa firmante)

El acuerdo marco plurianual mejorará la calidad y la resiliencia de la red de recarga rápida, impulsando potentes estaciones de recarga y el diseño de hardware y software

Madrid, 3 de marzo de 2026.- EnBW y el fabricante de infraestructura de recarga XCHG Limited ("XCharge") (Nasdaq: XCH) han alcanzado un acuerdo marco de colaboración a largo plazo. Firmada el pasado 24 de febrero de 2026, esta cooperación plurianual pretende reforzar la diversificación estratégica de EnBW en el ámbito de la movilidad eléctrica, mientras que para XCharge impulsa su entrada en el mercado alemán. El partnership se centra en proporcionar estaciones de recarga fiables de la máxima calidad y rendimiento, así como en diseñar conjuntamente hardware y software.



"Nuestro objetivo consiste en crear una experiencia de carga rápida aún más fiable y cómoda para nuestros clientes, que facilite su operativa diaria", explica Martin Roemheld, CEO de EnBW y responsable de movilidad eléctrica. "Con XCharge, ganamos un partner que cumple con nuestros altos estándares de calidad y nos ayudará a conseguir que nuestra red de carga rápida sea más segura y resiliente".



Colaboración basada en una exitosa prueba de campo

La cooperación se basa en un exhaustivo programa de pruebas que lleva más de dos años en marcha. Desde diciembre de 2025 y como parte del piloto, diez cargadores ultrarrápidos XCharge C7 están en funcionamiento en cuatro ubicaciones de EnBW: además de dos estaciones de carga rápida en EnBW City en Stuttgart, se incluyeron en la prueba cargadores en la A8 en Rutesheim, en el Durlach Center en Karlsruhe y en la estación de tren de Karlsruhe. Las estaciones de carga son capaces de suministrar hasta 400 kW de potencia y han demostrado su gran fiabilidad en más de 20.000 procesos de carga.



"La colaboración con el líder del mercado alemán es un hito importante para nosotros", afirma Albina Iljasov, Directora para Europa en XCharge. "Los resultados positivos de la prueba de campo confirman la fiabilidad y el rendimiento de nuestras estaciones de carga. Como parte del ecosistema europeo de infraestructura de recarga, estamos especialmente ilusionados por trabajar con EnBW para seguir impulsando la movilidad eléctrica".



EnBW amplía su elenco de proveedores

El nuevo acuerdo marco comprende la adquisición de hardware y software de XCharge, centrándose en estaciones de carga con una potencia de 400 kW y potencialmente más. Ambos partners desarrollarán conjuntamente los sistemas técnicos, beneficiándose mutuamente de sus conocimientos y experiencia. Además, EnBW tendrá acceso exclusivo a los nuevos diseños del fabricante.



Con esta asociación, EnBW amplía su elenco de proveedores. "En un contexto de incertidumbre global y volatilidad de las cadenas de suministro, cada vez es más importante diversificar el número de proveedores", continúa Roemheld. "Esta base más amplia nos permitirá garantizar la calidad de nuestra red de recarga rápida a largo plazo mientras reforzamos nuestra capacidad de resiliencia".



Los primeros nuevos parques de recarga rápida de EnBW con estaciones de recarga de XCharge entrarán en fase de implementación en las próximas semanas. Con EnBW HyperNet y más de 8.000 puntos de recarga rápida, EnBW ya opera la mayor red de recarga rápida de Alemania. La compañía quiere implementar hasta 20.000 puntos de recarga rápida en toda Alemania para 2030.



XCharge, partner europeo con compromiso local

Con sus dos sedes en Hamburgo y Austin (Texas), XCharge es un actor clave dentro del ecosistema europeo de infraestructura de recarga. En Europa, la empresa cuenta con centros de pruebas y oficinas en Hamburgo y Madrid, además de un equipo repartido por varios países europeos. Con la apertura de una planta de producción en Valencia, XCharge tiene previsto fabricar en el futuro en Europa todas las estaciones de recarga para el mercado europeo, con el fin de optimizar aún más la sostenibilidad de la cadena de suministro.



Acerca de XCharge

XCharge es un proveedor global de soluciones de carga para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía de alto rendimiento. La compañía tiene sus dos sedes en Hamburgo y Austin, y trabaja con un equipo conectado a nivel mundial para impulsar la innovación en el sector energético y ayudar a sus clientes a alcanzar el éxito a largo plazo.



Sobre EnBW HyperNet

EnBW HyperNet ya ofrece a los conductores acceso a más de 900.000 puntos de carga en Europa. La aplicación EnBW mobility+ siempre encuentra la opción de recarga más cercana en estos países. Los conductores también pueden utilizar la aplicación para realizar pagos cómodos y sin contacto y, tras un registro único, conectar fácilmente su vehículo en la mayoría de los puntos de recarga rápida de EnBW y comenzar a recargar de inmediato. En todos los puntos de recarga de EnBW HyperNet se aplican precios transparentes por kilovatio-hora.



La empresa energética opera la red de recarga rápida más grande de Alemania y amplía continuamente su red EnBW HyperNet en función de la demanda. Con la empresa conjunta SMATRICS EnBW, también opera la red de recarga rápida más grande de Austria, donde trabaja diligentemente para ampliar la infraestructura de recarga en todo el país.



El servicio EnBW mobility+ obtiene regularmente los mejores resultados en pruebas independientes, entre ellas la de ser galardonado como el mejor proveedor de movilidad eléctrica de Alemania por séptima vez consecutiva. También ha sido calificado como ‘muy buen’ proveedor de infraestructura de recarga por connect (número 12/2025 de connect) y ha obtenido premios por las mejores tarifas de recarga HPC (triple victoria en la prueba para las tarifas de recarga S, M y L, elektroautomobil, 01/2025), mejor operador de red de recarga HPC (AUTO BILD 09/2025 y 07/2022), mejor operador de infraestructura de recarga en Alemania (AUTO BILD 29/2024, connect 11/2022 y 12/2021), mejor aplicación de recarga entre los proveedores independientes (AUTO BILD 26.06.2025 y Computerbild 12/2023) y acceso a la mayor red de recarga de Alemania, Austria y Suiza (AUTO BILD 27/2023, 22/2022 y 20/2021).

Contacto

Emisor: EnBW

Nombre contacto: Nina Janmaat

Descripción contacto: Campaign Manager

Teléfono de contacto: +34919266282



