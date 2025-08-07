Energía autónoma en movimiento: cómo la tecnología Pi y el Pi-12 redibujan los mapas de la movilidad global

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de agosto de 2025.-

El Neutrino Energy Group lidera una transformación radical en el diseño de sistemas de transporte autónomos al presentar una nueva arquitectura energética basada en la conversión neutrinovoltaica

Esta tecnología, desarrollada por su equipo internacional de científicos e ingenieros, permite que los vehículos generen su propia energía sin depender de redes de carga externas, desmantelando así las limitaciones estructurales impuestas por la movilidad eléctrica tradicional.



Desvincular la movilidad de la red

A diferencia de la fotovoltaica tradicional, la tecnología neutrinovoltaica aprovecha partículas subatómicas y radiaciones no visibles presentes de forma constante en el ambiente. Módulos de grafeno multicapa y silicio modificado convierten microoscilaciones inducidas por estas partículas en electricidad utilizable. Esto significa que un vehículo puede producir energía en cualquier lugar y momento, sin recurrir a enchufes ni a estaciones de carga.



Pi Car, diseñado bajo este principio, integra materiales generadores de energía en su carrocería y componentes estructurales. La electricidad fluye de forma continua hacia sistemas de tracción y unidades electrónicas, lo que permite desplazamientos prolongados y autonomía real sin ampliar redes eléctricas urbanas. Esta capacidad no solo reduce costes operativos, sino que también cambia la planificación de carreteras y zonas de servicio, ya que desaparece la necesidad de infraestructuras masivas para recargar baterías.



Expansión al cielo y al mar

La misma ingeniería se adapta a entornos aéreos y marítimos. Pi Fly, una plataforma UAV, incorpora paneles neutrinovoltaicos ultraligeros que extienden significativamente la duración del vuelo. Con generación energética constante, drones comerciales pueden cubrir trayectorias extensas para logística, monitoreo o tareas de emergencia sin aterrizar para recargar.



En el sector naval, Pi Nautic implementa módulos sellados capaces de resistir corrosión y humedad. Estos sistemas suministran energía a funciones esenciales de embarcaciones, como navegación, comunicaciones y climatización interna. Al sustituir generadores diésel y reducir la dependencia de combustibles fósiles, se libera espacio a bordo, se disminuye la emisión de contaminantes y se simplifica la operación de barcos y embarcaciones costeras.



Redefinición del mapa energético global

La adopción conjunta de Pi Car, Pi Fly y Pi Nautic desplaza el modelo energético centralizado hacia una movilidad descentralizada e independiente. Carreteras, puertos y aeródromos dejan de requerir redes eléctricas extensas, estaciones de repostaje o almacenamiento de combustibles. Cada vehículo se convierte en una unidad de generación autónoma, lo que reduce vulnerabilidades ante apagones y desastres naturales y optimiza el uso de recursos.



Conexión digital al ecosistema Pi

Este cambio físico se acompaña de una capa digital. El Pi-12, desarrollado sobre la blockchain de Solana, no financia investigación ni construcción, ya respaldadas por licencias internacionales y capital privado. Su función es ofrecer un instrumento descentralizado de participación comunitaria, mediante el cual usuarios y organizaciones pueden acceder a derechos de uso y compartir valor económico derivado de licencias y despliegues de Pi Car, Pi Fly y Pi Nautic.



La tecnología Pi del Neutrino Energy Group no solo redefine la ingeniería del transporte eléctrico, sino también la manera en que la sociedad interactúa con la energía, abriendo paso a una movilidad verdaderamente autónoma y libre de infraestructuras tradicionales.





Emisor: Neutrino Energy Group

Nombre contacto: Rubén Torres

Descripción contacto: Portavoz Neutrino Energy Group

Teléfono de contacto: +493020924013