: La Energía Kundalini invita a un retiro donde las mujeres se reinventan si mismas - Kundalini Muladhara

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de octubre de 2025.-

En un mundo donde el ritmo frenético suele apagarnos, un espacio dedicado al silencio, la acogida y la renovación emerge como una oportunidad valiosa. Del el 14 al 17 de noviembre, el equipo de La Energía Kundalini te invita a un retiro exclusivo para mujeres en Ibiza, especialmente pensado para aquellas que asumen múltiples roles profesionales, madres, líderes y necesitan un respiro profundo. Esta experiencia busca que cada participante recargue cuerpo, mente y alma desde la reconexión con su esencia y el bienestar interno.

Durante esos días, las asistentes se sumergirán en prácticas energéticas y meditativas diseñadas para liberar tensiones y restaurar vitalidad. Se abrirán espacios de introspección y conexión con otras mujeres inspiradoras, generando redes de apoyo sincero. También habrá momentos de cuidado individual, terapias, en un entorno natural y sereno que invita a la reconexión y bienestar. Ceremonias y activaciones energéticas alinearán cuerpo, mente y corazón, con la intención de que cada mujer regrese a su vida diaria con mayor claridad, equilibrio y alegría, recargada y empoderada.

Un oasis para reconectar y recargar

Este retiro pone en primer plano la palabra clave reconexión y bienestar, pues busca propiciar el silencio necesario para redescubrir la voz interior. Al mismo tiempo, la experiencia está diseñada para recargar energía desde la raíz, mediante prácticas que integran cuerpo y consciencia. Las amplias mañanas se dedicarán a activaciones energéticas y meditaciones profundas; las tardes combinarán talleres de sanación, rituales y ceremonias en la playa para armonizar con la energía del mar. También habrá pausas de silencio, momentos de risa y danzas y sesiones colaborativas que potenciarán el sentido de comunidad femenina y comprensión.

El entorno natural elegido en Ibiza refuerza el propósito: un espacio donde los sentidos se calman y la vibración interna se eleva. La isla es reconocida por su poder energético y por albergar retiros de yoga, meditación y terapias transformadoras.

Inscripciones y próximas etapas

Las plazas serán limitadas para mantener la intimidad y calidad del acompañamiento. En próximas comunicaciones se precisarán los detalles logísticos: lugar exacto, alojamiento, fechas límite de reserva. Se recomienda confirmar la información directamente con el equipo de La Energía Kundalini.

Este retiro propone no solo un descanso profundo, sino un espacio para reinventarse en paz, redibujar prioridades, aprender a priorizarse sin culpa y retornar renovada al propio camino. Para quienes buscan un puente entre el mundo interno y externo, esta experiencia aspira a ser un punto de inflexión genuino para recargar energía y reconectar con el bienestar interior.

Contacto

Emisor: Kundalini Muladhara

Contacto: Kundalini Muladhara

Número de contacto: +34 699 47 27 89