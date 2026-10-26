Entrix refuerza su expansión internacional y nombra a Juan Galiardo Chief International Market Officer - Entrix

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de octubre de 2026.-

Entrix, compañía especializada en la optimización de activos flexibles, refuerza su estrategia de expansión internacional con la creación del nuevo cargo de Chief International Markets Officer, que asumirá Juan Galiardo tras liderar el desarrollo de la compañía en Iberia. La nueva posición responde a la evolución de Entrix, que ha pasado de operar en su mercado de origen, Alemania, a desarrollar su actividad en Polonia, Italia, España y Portugal, con más de 4,5 GW bajo contrato.

La dimensión alcanzada por la compañía se traduce ahora en un refuerzo de su estructura directiva, situando el desarrollo de los mercados internacionales como una prioridad estratégica propia. El nombramiento coincide, además, con un nuevo hito de esta expansión: la primera puesta en operación de Entrix en Polonia.

Juan Galiardo amplía su responsabilidad a los mercados internacionales de Entrix

Desde su nueva posición como Chief International Markets Officer, Juan Galiardo tendrá dos grandes ámbitos de responsabilidad: desarrollar un modelo operativo común para los mercados internacionales, que combine la escalabilidad global de Entrix con la adaptación a las particularidades locales; y definir la estrategia y las prioridades de las próximas fases de expansión, junto con las pautas que permitan ejecutarlas de forma sistemática.

“Entrix ha pasado de ser una empresa alemana a tener presencia paneuropea, con oficinas en Múnich, Varsovia, Milán y Madrid. Esa expansión requiere ahora una dirección propia y un enfoque común. Asumo este nuevo rol combinando mi experiencia en la gestión de mercados internacionales con lo aprendido sobre el terreno en Iberia”, afirma Juan Galiardo, Chief International Markets Officer de Entrix.

Polonia marca un nuevo hito en la expansión europea de Entrix

Entrix ha iniciado su operación en mercado en Polonia, entre otros, con la batería Herby de R. Power, en un país donde ya tiene un portfolio contratado de más de 1,3 GW de almacenamiento en baterías.

El proyecto supone un paso relevante para convertir la creciente cartera de almacenamiento de Polonia en capacidad operativa que aporte flexibilidad al sistema eléctrico. Para Entrix, representa además la aplicación en un nuevo mercado europeo de su experiencia en la gestión y optimización de baterías, adaptando su tecnología y capacidades operativas a las particularidades de cada mercado.

“Que mi nombramiento coincida con la puesta en marcha de nuestra operativa en Polonia, donde ya estamos operando activos en mercado, no es casualidad: es el ejemplo perfecto de lo que representa este rol. España vive un momento similar: su pipeline de baterías crece con fuerza y el reto ya no es instalar activos, sino operarlos y capturar todo su valor en mercado. Mi misión es llevar la especialización que hemos desarrollado en la operación de activos flexibles a todos nuestros mercados”, explica Juan Galiardo.

La experiencia adquirida en Iberia toma así una dimensión internacional dentro de la estrategia de Entrix. La compañía cuenta con un equipo local especializado en España y ha avanzado en el desarrollo de su propia plataforma de acceso a mercado, incluyendo la certificación de su propio centro de control, que espera completar antes de final de año. El conocimiento desarrollado en el mercado ibérico contribuirá ahora a definir el modelo de crecimiento de Entrix en otros mercados.

Este avance internacional se produce en un año de fuerte crecimiento para Entrix. En 2026, la compañía supera los 4,5 GW y 13 GWh, con más de 100 activos de almacenamiento bajo contrato, unas cifras que reflejan la escala alcanzada por su actividad europea y su apuesta por una gestión especializada de baterías en mercados con diferentes grados de madurez.

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