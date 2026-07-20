ePropelled presentará sus nuevas soluciones de propulsión eléctrica en Farnborough Airshow 2026

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(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía mostrará sus últimas innovaciones en propulsión inteligente, gestión energética, software y sistemas autónomos para aplicaciones aeroespaciales, de defensa y vehículos no tripulados

Madrid, 20 de julio de 2026.- ePropelled, proveedor global de soluciones inteligentes de propulsión y sistemas de gestión de energía, expondrá en el Farnborough International Airshow 2026, donde presentará sus últimas innovaciones para los sectores aeroespacial, de defensa y de vehículos no tripulados.



Los visitantes que acudan al Hall 2, Stand 2039, dentro del New Hampshire Mission Pavilion, tendrán la oportunidad de reunirse con el equipo de ePropelled y conocer una amplia variedad de novedades, entre ellas nuevos lanzamientos de productos, innovaciones en software, actualizaciones tecnológicas y avances exclusivos de soluciones de nueva generación que actualmente se encuentran en desarrollo.



Con la autonomía, la electrificación y la movilidad inteligente marcando el futuro de los sectores aeroespacial y de defensa, ePropelled continúa desarrollando tecnologías avanzadas de propulsión, gestión de energía y software destinadas a mejorar el rendimiento, la eficiencia y las capacidades operativas de plataformas aéreas, terrestres y marítimas.



El equipo directivo de ePropelled presente en Farnborough estará formado por:



• Nick Grewal, fundador, presidente y consejero delegado.



• Dean Marcarelli, director comercial.



• Chris Thompson, vicepresidente de Ventas Globales.



A ellos se unirán profesionales de distintas áreas de la compañía que representan los centros globales de excelencia de ePropelled ubicados en New Hampshire, Coventry y Chennai.



Tras la celebración del salón aeronáutico, ePropelled se unirá a una delegación de New Hampshire encabezada por la senadora estadounidense Jeanne Shaheen en una visita al UK Space Centre, en Leeds, con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades de colaboración entre el Reino Unido y New Hampshire en los ámbitos aeroespacial, espacial, de defensa y de tecnologías avanzadas.



Las personas interesadas en concertar una reunión durante el evento pueden visitar el Hall 2, Stand 2039.



Acerca de ePropelled

ePropelled Group es un proveedor tecnológico global especializado en soluciones inteligentes de propulsión y sistemas de gestión de energía para operaciones con vehículos no tripulados por aire, tierra y mar. Fundada en 2018, la compañía ha desarrollado más de 40 patentes distribuidas en 13 categorías tecnológicas y presta servicio a clientes de todo el mundo a través de sus centros de investigación, ingeniería y fabricación situados en Estados Unidos, Reino Unido e India.



Operando mediante cadenas de suministro soberanas, los productos de ePropelled están diseñados para maximizar el rendimiento, reducir el consumo energético e impulsar la movilidad de los sistemas no tripulados.

Contacto

Nombre contacto: Dean Marcarelli

Descripción contacto: ePropelled

Teléfono de contacto: +1 603 236 7444