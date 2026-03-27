Escuela Alimentaria celebra sus I Jornadas de Calidad y Sostenibilidad Agroalimentaria

Inauguración de las I Jornadas de la Escuela Alimentaria. - Escuela Alimentaria

(Información remitida por la empresa firmante)

Ricardo Fernández, exdirector de Calidad de Carrefour, y Ana Alicia Bolívar, responsable de Calidad de COVAP, analizaron en sus ponencias los principales retos del sector

Madrid, 27 de marzo de 2026.-

Escuela Alimentaria ha celebrado sus I Jornadas de Calidad y Sostenibilidad Agroalimentaria, un encuentro que ha reunido a medio centenar de profesionales, empresas y representantes institucionales del sector. La cita, acogida en la sede de Dobuss Group, ha girado en torno a las ponencias del exdirector de Calidad de Carrefour España, Ricardo Fernández, y la responsable de Calidad de COVAP, Ana Alicia Bolívar, que analizaron los principales retos que afronta actualmente el sector agroalimentario en España.



Durante la inauguración, José Luis Domínguez, CEO de la EEE, y Alba Ramírez, directora de Escuela Alimentaria, pusieron el foco en la necesidad de alinear la formación con la realidad empresarial. Domínguez subrayó que "la formación debe estar conectada con lo que ocurre en el sector, especialmente en ámbitos como la calidad y la sostenibilidad, que ya están marcando la competitividad y el futuro de las empresas".



Por su parte, Ramírez destacó que la Escuela nació "como un espacio creado por y para el sector, con el objetivo de aportar herramientas útiles que ayuden a las empresas a afrontar sus retos desde una perspectiva práctica y aplicada".



El acto inaugural contó también con la intervención del secretario general provincial de la Delegación de Universidad, Investigación e Innovación en Córdoba, José Luis Muñoz, y presidente de ASAJA y de la comisión agroalimentaria de CECO, de Fernando Adell.



Calidad y sostenibilidad, ejes estratégicos del sector agroalimentario

Durante su intervención, el exdirector de Calidad de Carrefour España, Ricardo Fernández, incidió en la necesidad de entender la calidad como un eje estratégico transversal dentro de las organizaciones, más allá de su vinculación tradicional al cumplimiento normativo o la seguridad alimentaria. Fernández destacó que la calidad debe integrar la orientación al cliente, la adaptación a nuevas tendencias y la mejora continua, implicando a todas las áreas de la empresa.



Por su parte, Ana Alicia Bolívar abordó la sostenibilidad desde una visión práctica, señalando que sigue siendo un concepto insuficientemente aterrizado en muchas compañías. Subrayó que su integración efectiva requiere un enfoque transversal en toda la cadena de valor y que su implantación demanda formación, diagnóstico, priorización de acciones y una planificación estratégica sólida respaldada por la dirección.



La jornada concluyó con una dinámica de grupo que favoreció el networking entre los asistentes y abrió un espacio de debate sobre los principales retos que preocupan al sector agroalimentario, reforzando el carácter participativo del encuentro.



Sobre Escuela Alimentaria

La Escuela Alimentaria es una consultora especializada en ofrecer formación a medida para el sector agroalimentario.



Con sede en Córdoba, ofrece cursos y másteres a nivel nacional y en parte de Latinoamérica. Las formaciones son diseñadas e impartidas por expertos del sector que aportan a los alumnos una visión realista y un conocimiento profundo y actualizado.







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