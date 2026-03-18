España se sitúa a la vanguardia de la IA en Europa, según un estudio de Redegal

Índice de Madurez IA en eCommerce por país - Redegal

(Información remitida por la empresa firmante)

El estudio de Redegal advierte que 2026 representa la última ventana de oportunidad estratégica: a partir de 2027, la integración de la IA no será una ventaja competitiva, sino una necesidad estructural. Con un 58 % de los consumidores ya utilizando la IA para sus decisiones de compra, el informe destaca que sectores como la moda y la electrónica en España ya enfrentan caídas de hasta el 35 % en su tráfico orgánico tradicional debido al auge de los nuevos buscadores generativos

Madrid, 18 de marzo de 2026.- El informe "Estado del Arte de la IA en eCommerce y Marketing Digital", elaborado por Redegal, revela que España es el mercado de la EU con mayor velocidad de aceleración tecnológica. Con un crecimiento de 19 puntos en su Índice de Madurez IA (IMIA) en solo tres años, el país lidera la capacidad de "catch-up" en el continente. El estudio advierte que 2026 es el último año de ventaja competitiva: a partir de 2027, la integración de la IA será una necesidad estructural para la supervivencia comercial.



El Índice IMIA sitúa a España (62 puntos) en una posición de crecimiento acelerado, superando a mercados como Italia (52) y Portugal (41). Aunque Reino Unido (78) y Alemania (74) mantienen el liderazgo en madurez absoluta, España destaca por haber duplicado su adopción empresarial de IA en solo un año, pasando del 8 % al 17 %. Esta evolución es crítica, ya que el 34 % del tráfico orgánico en sectores como moda y electrónica ya se está perdiendo debido a los nuevos resúmenes de IA en buscadores.



En el ámbito internacional, Latinoamérica presenta un patrón de adopción "consumer-first" único: mientras que en Europa el avance es empresarial, en México (70 %) y Brasil (76 %) el uso de IA generativa por parte de los consumidores supera la media global. Colombia, por su parte, lidera la región con el mayor crecimiento anual de eCommerce (34,7 %).



Para Redegal, la gran oportunidad en LATAM reside en construir la infraestructura de datos (CDPs y tracking server-side) que aún es excepcional en la región, permitiendo a las marcas obtener una ventaja estructural de hasta 3 años.



Algunos de los hallazgos clave del estudio (2022-2026):



• Impacto en la visibilidad: la aparición de AI Overviews en Google está reduciendo el tráfico orgánico tradicional hasta en un 34 % en categorías como moda y electrónica.



• Rendimiento publicitario: los anunciantes que han automatizado completamente sus campañas con señales de datos propios (first-party data) obtienen un ROAS entre un 22 % y un 34 % superior a quienes mantienen configuraciones manuales.



• Eficiencia operativa: el uso de IA generativa está reduciendo costes de producción de contenido creativo entre un 85 % y un 95 %, permitiendo testear hasta 10 veces más variantes por campaña.



• Atención al cliente: la migración hacia agentes IA ha reducido el coste por contacto de los 7-12 € (agente humano) a menos de 0,5 €.



• Conversión: el tráfico procedente de motores de búsqueda generativos como ChatGPT Shopping ya convierte a una tasa hasta 3,5 veces superior al orgánico tradicional.



Como Smart Digital Company, Redegal se posiciona como el socio estratégico capaz de transformar estos hallazgos en rentabilidad mediante una ingeniería de alto nivel que desarrolla proyectos complejos para grandes firmas nacionales e internacionales. El compromiso de su equipo de Research por dotar al cliente de las mejores herramientas ha cristalizado en productos que emplean tecnología agentic. Esta visión permite evolucionar del modelo SaaS tradicional hacia una nueva forma de entender la interfaz de comunicación, donde los agentes autónomos toman decisiones optimizadas sobre precios, stock y atención al cliente en tiempo real.

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