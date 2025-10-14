ESpanix fortalece su liderazgo en telecomunicaciones con expansión continua e innovación

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de octubre de 2025.- ESpanix, el nodo de Internet de referencia para la Península Ibérica, está reforzando su posición dominante en el sector de las telecomunicaciones mediante la expansión constante de su presencia entre los proveedores de servicios de Internet (ISP), y grandes empresas.

Como punto de intercambio neutro, ESpanix actúa como un centro vital que conecta los centros neurálgicos principales de la red. Destaca en la industria de las telecomunicaciones al unir a los principales actores internacionales en entrega de contenido, streaming y servicios en la nube con la mayoría de las redes de acceso en la península, asegurando un intercambio de datos fluido y eficiente.

El volumen de tráfico gestionado se incrementa continuamente gracias a la confianza de los clientes. En los últimos meses, se ha consolidado por encima de los 2Tbps en pico de tráfico conmutado, sumando el tráfico de los distintos puntos de acceso al Nodo.

La Red de ESpanix tiene su punto principal en ESpanix Datacenter y gracias al aumento de canalizaciones de fibra óptica de diferentes operadores se configura como uno de los centros de datos con más conectividad del sur de Europa. Las recientes reformas han aumentado la eficiencia energética, siempre manteniendo el compromiso de usar energía 100% renovable.

En el último año, ESpanix ha desarrollado una potente herramienta de gestión integral de los activos de red y del Datacenter "ESpanix Dashboard" que permite a los clientes controlar todos los servicios contratados, y obsérvalos desde el nivel más bajo, obteniendo información desde el propio interface de red, el intercambio de tráfico, o el estado de sus infraestructuras y cableados.

Pedro Sainz Cristóbal CEO de ESpanix dijo “Nuestro compromiso para construir un Internet sólido y altamente disponible nos permite mirar atrás y observar los resultados obtenidos: ESpanix es una realidad puntera dentro de la industria y una referencia para todas aquellas empresas que tienen una conexión con el Nodo o estén alojada dentro de nuestro Centro de Datos. Esta posición de privilegio nos permite afrontar los retos que las nuevas tecnologías están lanzando, como IA y comunicaciones cuánticas, con el respaldo de casi tres décadas de experiencia en el sector”.

Para más información: www.espanix.net

