De una esponja como mordedor a 150.000 pedidos, así nació Nomadas Kids en un garaje de Benicàssim - NOMADASKIDS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de octubre de 2026

Maria Rios convirtió su forma de entender el juego infantil en un proyecto de comercio electrónico que hoy reúne más de 5.600 referencias, trabaja con 120 proveedores y cuenta con 6.900 vídeos de producto.

Una esponja como mordedor, una anilla de cortina como primer juguete para agarrar y una idea: los niños no necesitan necesariamente juguetes sofisticados para descubrir el mundo. Así comenzó la historia de Nomadas Kids, una tienda online especializada en juguetes educativos, juego libre y recursos para el desarrollo infantil que nació en el garaje de una vivienda de Benicàssim y que, según sus propios datos, ya ha superado los 150.000 pedidos.

Detrás del proyecto está Maria Rios, una emprendedora castellonense que encontró la inspiración tras el nacimiento de su hija Ona. Su búsqueda de juguetes que respetaran la curiosidad y la autonomía infantil la llevó a descubrir propuestas educativas basadas en la exploración, como el juego heurístico, una forma de juego en la que los niños manipulan objetos cotidianos y materiales diversos para descubrir sus posibilidades sin instrucciones cerradas.

Lo que comenzó como una necesidad familiar terminó convirtiéndose en un negocio digital especializado que ha crecido sin abandonar el municipio donde nació.

De vender juguetes desde un garaje a gestionar miles de referencias

Nómadas Kids comenzó preparando pedidos desde el garaje de casa. El crecimiento de la demanda obligó a trasladar la actividad a un pequeño local, incorporar a las primeras trabajadoras y, posteriormente, establecerse en una nave logística.

Antes de encontrar su modelo de negocio, Maria exploró la fabricación de juguetes propios para vender en Amazon y la importación desde China, alternativas que descartó por motivos económicos y de calidad del producto.

Finalmente, decidió apostar por una tienda online especializada en seleccionar juguetes y recursos educativos de distintos fabricantes.

Juguetes que hacen menos para que los niños imaginen más

La filosofía de Nómadas Kids gira alrededor del juego libre, en el que los niños deciden cómo utilizar los materiales, explorar sus posibilidades y desarrollar sus propias experiencias.

Su catálogo permite buscar juguetes por edades, categorías y enfoques pedagógicos como Montessori, Pikler, Waldorf y Reggio Emilia.

La tienda trabaja con marcas españolas como Grapat y Londji, además de fabricantes internacionales como LEGO. Más de la mitad de sus referencias son de madera, aunque para Maria el material no es lo más importante.

Lo esencial es lo que le aporta al niño, explica la fundadora.

Una jueguetería online con 6.900 vídeos de producto

Uno de los retos del comercio electrónico es transmitir las características de un juguete sin que el comprador pueda tocarlo o verlo físicamente.

Para acercar la experiencia de compra online a la de una tienda tradicional, Nómadas Kids ha desarrollado una biblioteca de 6.900 vídeos de producto, según la empresa, que permiten conocer sus características y posibilidades de uso.

Con una valoración media de productos de 4,9.

Crecer desde Benicàssim sin perder las raíces

A pesar del crecimiento, Maria Rios ha decidido mantener Nomadas Kids en Benicàssim, apostando por un negocio integrado en la vida del municipio y cercano a su equipo.

La cercanía del comercio local, con las ventajas del online, resume.

Su trayectoria también recibió reconocimiento institucional. En diciembre de 2021, Maria Rios Pasalamar fue una de las galardonadas en el Concurso de Ideas Benicàssim Emprende 2021, organizado por el Ayuntamiento para reconocer proyectos por su viabilidad, originalidad e innovación.

Mucho más que vender juguetes

Desde aquel garaje familiar hasta los más de 150.000 pedidos comunicados por la compañía, Nomadas Kids ha mantenido una misma filosofía: ofrecer juguetes que inviten a descubrir, imaginar y experimentar.

Queremos que Nomadas Kids sea mucho más que una tienda de juguetes. Queremos ayudar a las familias a entender el valor del juego, afirma Maria Rios.

Una historia de emprendimiento que demuestra cómo una iniciativa nacida de una experiencia personal puede crecer desde un municipio pequeño y llegar a miles de familias a través de internet.

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