EUDE cumple 30 años y lo celebra con seminarios, emprendimiento y nuevas becas - EUDE Business School

(Información remitida por la empresa firmante)

Seminarios, un laboratorio de emprendimiento, programa especial de becas e incluso una Feria de Empleo son algunas de las actividades que la Escuela Europea de Dirección y Empresa tiene preparadas para celebrar su 30 cumpleaños.

Con sede central en Madrid y oficinas en Colombia, Ecuador y México, EUDE Business School se posiciona como una de las principales escuelas de negocios a nivel internacional.

Madrid, 21 de abril.- EUDE Business School conmemora en 2026 su 30 aniversario con una agenda especial de iniciativas diseñadas para celebrar su trayectoria y reforzar su compromiso con la formación de profesionales en el ámbito empresarial. La Escuela Europea de Dirección y Empresa ha preparado un calendario que incluye eventos, talleres, seminarios, programas de becas y una Feria de Empleo.

Durante tres décadas, EUDE se ha consolidado como una institución de referencia en educación superior, destacando por su enfoque práctico, su conexión con el entorno empresarial, una marcada visión internacional y su apuesta por la innovación digital y académica. Para celebrar este hito, la escuela ha organizado diferentes encuentros que reunirán a alumnos, antiguos estudiantes, profesores y profesionales del sector.

“Cumplir 30 años es un hito que refleja el esfuerzo, la evolución y el compromiso constante de EUDE con la excelencia académica y la empleabilidad de nuestros alumnos. A lo largo de estas tres décadas hemos sabido adaptarnos a los cambios del entorno empresarial, formando profesionales preparados para liderar en un contexto global cada vez más exigente”, afirma Miguel Hermida, director general de EUDE Business School.

Ciclo de seminarios 360º



Entre las actividades más destacadas de este aniversario cabe destacar el ciclo de seminarios especializados, impartidos por expertos y orientados a analizar las tendencias actuales del mercado laboral y los retos de la transformación digital.

Estas charlas, impartidas por profesionales en activo, abordarán temáticas como la inteligencia artificial aplicada a los negocios, la actual crisis del comercio internacional o estudios financieros, entre otros. A estos encuentros se sumará una mesa redonda pensada para alentar a los alumnos hacia el emprendimiento.

EUDE Emprende, el laboratorio de emprendimiento de EUDE

Juan Díaz del Río es el Director Académico de EUDE Business School. “Mirar atrás con orgullo por el camino recorrido es el resultado”, señala, “pero también hacia adelante con la responsabilidad de seguir innovando y adaptando nuestros programas a las nuevas demandas del entorno empresarial y tecnológico, siempre poniendo al alumno en el centro del proceso formativo”.

El 30 cumpleaños de la escuela de negocios trae también consigo el lanzamiento de EUDE Emprende. Este laboratorio de emprendimiento estará encabezado por el propio Díaz del Río, con el objetivo de guiar y orientar a los alumnos que deseen poner en marcha un negocio, desarrollar un proyecto propio o trabajar en su Proyecto Final de Máster con un enfoque emprendedor.

Becas y ayudas al estudio

Facilitar el acceso a una educación internacional de calidad ha sido siempre uno de los valores identitarios de EUDE. Con motivo de su 30 aniversario, la institución reforzará este compromiso mediante el lanzamiento de una nueva convocatoria de becas. Estas ayudas, que podrán alcanzar hasta un 85% de descuento, estarán dirigidas a estudiantes con talento y motivación, facilitando su acceso a una formación superior con estándares europeos.

Además, los descuentos serán aplicables tanto a programas de maestría en modalidad online como presencial, ampliando así las oportunidades de acceso independientemente de la ubicación o situación personal de los candidatos.

Se puede pedir información sobre esta campaña de becas 30 años EUDE aquí.

Feria de Empleo

Otro de los eventos centrales de esta celebración será la II Feria de Empleo de EUDE, que tendrá lugar en el campus de la escuela en Madrid el próximo 29 de abril. Multinacionales como Michael Page, Minor Hotels o Prime Energy estarán presentes en la jornada. Así, los alumnos podrán entrar en contacto directo con empresas y potenciar sus oportunidades laborales.

Esta iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la escuela y el tejido empresarial, favoreciendo la inserción profesional de sus estudiantes. Además, dará cobertura y ayuda también a los alumnos online, con participación directa de los reclutadores.

Constancia y exigencia: las claves del éxito

A lo largo de sus 30 años de historia, EUDE Business School ha formado a más de 120.000 profesionales. Líderes, emprendedores y directivos que hoy desarrollan su carrera en múltiples sectores en más de 50 países.

Cambian los contextos, las herramientas y las exigencias del mercado, pero sigue existiendo la necesidad de prepararse mejor y de adaptarse a los cambios. Ser constante y exigente son la clave del éxito que ha llevado a la Escuela Europea de Dirección y Empresa a posicionarse como una de las instituciones en formación superior de referencia a nivel internacional.

Celebrar 30 años significa entender los errores del pasado y potenciar los aciertos para seguir liderando el futuro. Dicho punto de inflexión refleja la necesidad global de una educación continua, adaptada a las tendencias de la empresa y las necesidades del mercado. Ese es, en esencia, el camino que sigue EUDE.

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