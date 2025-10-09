Eviden y Cosmian se unen para liderar en Europa el entorno de la criptografía

(Información remitida por la empresa firmante)

Se ofrecerán funciones avanzadas de gestión de claves y un máximo nivel de confidencialidad, integridad y seguridad de los datos a lo largo de todo su ciclo de vida

Eviden, la marca de productos del Grupo Atos líder en computación avanzada, productos de ciberseguridad, sistemas de misión crítica e inteligencia artificial visual, anuncia el fortalecimiento de su oferta de productos de ciberseguridad mediante la integración del sistema de gestión de claves (KMS) de Cosmian.



En una era marcada por el rápido incremento de las amenazas cibernéticas, es esencial que las empresas francesas y europeas mantengan el control sobre la seguridad de sus datos más sensibles, independientemente del entorno de despliegue. La unión entre Cosmian y Eviden refuerza el saber hacer soberano de Francia en materia de criptografía. La reconocida experiencia criptográfica de Cosmian complementa las capacidades de Eviden en cifrado avanzado, incluyendo hardware (HSM), computación confidencial y gestión de claves de cifrado. Juntas, estas dos empresas francesas ofrecen a las organizaciones preocupadas por la soberanía digital un conocimiento único, especialmente en el cifrado escalable de datos de aplicación y la interoperabilidad óptima con los sistemas de información de sus clientes.



Gracias a esta integración, Eviden ofrece desde ahora una gestión de claves innovadora y de alto rendimiento mediante algoritmos de cifrado avanzados —incluido el cifrado poscuántico (PQC)— que puede desplegarse en todo tipo de arquitecturas informáticas, desde entornos locales hasta nubes públicas o híbridas. Todo ello con la flexibilidad operativa y capacidad de adaptación que demandan los clientes para garantizar una seguridad y privacidad de los datos completa y eficiente de extremo a extremo.



Pierre-Yves Jolivet, Vicepresidente Ejecutivo y Responsable de Eviden y Ciberseguridad del Grupo Atos, declaró: "Nuestra oferta europea de productos de ciberseguridad, ahora reforzada con funciones avanzadas de gestión de claves, garantiza el máximo nivel de confidencialidad, integridad y seguridad de los datos a lo largo de todo su ciclo de vida, en línea con nuestro compromiso con una ciberseguridad soberana basada en soluciones 100% europeas".



