EXPORT ASIA: Almería acoge el primer foro sobre oportunidades de exportación hortofrutícola a Asia

Entradas disponibles | EXPORT ASIA - Páez Aduanas

(Información remitida por la empresa firmante)

Ocho expertos de primer nivel abordarán las claves para exportar frutas y hortalizas a cinco mercados asiáticos durante seis horas de contenido especializado, casos de éxito y networking

Almería, 3 de septiembre de 2026.- ¿Y si el mercado que puede cambiar el futuro de las empresas hortofrutícolas españolas ya no está en Europa? Con esa premisa nace EXPORT ASIA, el primer foro especializado en oportunidades de exportación de frutas y hortalizas hacia mercados asiáticos, que celebrará su primera edición el 17 de septiembre en el Teatro Municipal de El Ejido.



Asia concentra el 60 % de la población mundial, engloba economías con alto poder adquisitivo, tiempos de pago más cortos que los europeos y una demanda creciente de producto de calidad que valora especialmente la marca España. Sin embargo, la gran mayoría de las empresas hortofrutícolas españolas siguen concentrando sus exportaciones en los mercados europeos tradicionales.



El foro, organizado por Páez Aduanas, reunirá a ocho ponentes especializados que abordarán cinco mercados: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Singapur, Malasia.



Será una jornada de seis horas de contenido que cubrirán desde los datos actuales con los mercados europeos, al análisis geopolítico asiático, la logística de transporte a Asia, las necesidades específicas de cada mercado y casos de éxito reales de empresas españolas que ya han exportado a Asia.



El evento está dirigido a empresas comercializadoras de Almería, Granada, Málaga, Murcia y todo el sureste español. La jornada presencial se cerrará con un cóctel de networking con directivos, ponentes y empresas referentes del sector, y además estará disponible en streaming para quienes no puedan asistir presencialmente.



Un contexto que exige mirar hacia nuevos mercados

La iniciativa responde a un escenario de creciente competencia en los mercados europeos tradicionales. Países como Marruecos, Turquía y Egipto, entre otros, están ganando cuota en los destinos habituales de la exportación hortofrutícola española, lo que plantea, aparte de buscar mayor calidad y mejorar la eficiencia para mejorar la competitividad, la necesidad de diversificar hacia mercados con alto potencial de crecimiento.



Según los últimos datos del ICEX, las exportaciones hortofrutícolas españolas han perdido más de un millón de toneladas de volumen en los últimos cinco años, al tiempo que la facturación ha crecido impulsada en gran parte por el encarecimiento de los costes de producción. En este contexto, la diversificación hacia mercados asiáticos deja de ser una opción y se convierte en una necesidad estratégica a futuro para el sector.



José Páez, CEO de Páez Aduanas y promotor del evento, explica la motivación: "En Páez Aduanas ayudamos a las empresas hortofrutícolas a expandirse en mercados internacionales, y llevamos tiempo viendo que el sector necesita mirar hacia nuevos destinos. Con EXPORT ASIA hemos querido convertir esa idea en una acción concreta: juntar a los mejores expertos, datos reales y casos de éxito para que cualquier empresa pueda plantearse Asia y Oriente Medio con garantías".



Un cartel de ponentes de primer nivel

Entre los ponentes confirmados destacan:



• Pedro Baños, ex Coronel del Estado Mayor y una de las voces más reconocidas en geopolítica a nivel nacional. Ofrecerá el contexto global que toda empresa exportadora necesita entender antes de moverse hacia mercados asiáticos.



• Juan Carlos Pérez Mesa, catedrático del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Almería. Analizará los datos sobre la evolución de las exportaciones hortofrutícolas europeas en los últimos años.



• Hicham Nader, 25 años al frente de DHL Global Forwarding en España. Abordará de forma práctica, desde la experiencia, los retos y soluciones logísticas del transporte hacia Asia.



• Mari Carmen Masegosa, consultora en comercio internacional al frente de Masegosa Dual Comex y Maga Business, almeriense con experiencia directa cerrando acuerdos en Arabia Saudí y Emiratos Árabes.



• Germán Pérez, responsable de ventas y compras en Agro Alliance Asia, residente en Hong Kong, con más de una década de experiencia moviendo producto agroalimentario en mercados asiáticos.



El programa se completa con una mesa redonda final con casos de éxito reales de empresas españolas en mercados asiáticos.



Información práctica



Fecha: 17 de septiembre de 2026.



Lugar: Teatro Municipal de El Ejido (Almería).



Horario: 8:30 – 14:30h + cóctel de networking.



Entradas: disponibles en modalidad presencial (25 €) y online (9 €).



Web: exportasia.es



Contacto marketing y prensa: prensa@exportasia.com



Sobre Páez Aduanas

Páez Aduanas es una agencia de aduanas OEA con sede en Almería y Algeciras, que opera en toda España y está especializada en operaciones de comercio exterior para el sector hortofrutícola. Con cuatro generaciones de historia en el sector, la empresa acompaña a empresas exportadoras e importadoras en sus operaciones internacionales con foco en la eficiencia y la innovación.

Contacto

Nombre contacto: Lara Losada

Descripción contacto: Páez Aduanas, organizador de EXPORT ASIA

Teléfono de contacto: 684749502