El fenómeno de los paquetes perdidos con contenido sorpresa llegará a Los Arcos el próximo lunes.

(Información remitida por la empresa firmante)

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fenómeno de los paquetes perdidos con contenido sorpresa llegará al centro comercial Los Arcos este lunes 27 de octubre y estará activo hasta el próximo 1 de noviembre. El complejo sevillano acogerá un pop-up de la marca francesa King Colis que pondrá a la venta más de 10 toneladas de estos paquetes provenientes del comercio electrónico que, por diversas razones, no han sido entregados a sus destinatarios y encuentran una nueva vida gracias a este enfoque eco-sostenible.

Este modelo de negocio ha atraído a un gran público, que encuentra en estos paquetes la oportunidad de conseguir productos útiles, atractivos o de un valor superior al que realmente tendrían. Para generar esta expectación, el contenido es desconocido antes de abrirlos, por lo que la sorpresa se mantiene intacta hasta que se abren las cajas.

Según ha explicado el gerente de Los Arcos, Luis Enrique Ruiz, “esta iniciativa promueve la reutilización de productos y contribuye a reducir el impacto medioambiental causado por residuos, ofreciendo una solución ideal para este problema del comercio electrónico”. Además, ha resaltado que “el cliente se convierte en protagonista y disfruta de la emoción de no saber qué se encontrará hasta el último momento, pudiéndose llevar grandes sorpresas”.

Para ofrecer opciones variadas según los intereses de los clientes, King Colis divide sus paquetes sorpresa en categorías. Así, los paquetes ‘estándar’ son aquellos adquiridos a grandes plataformas logísticas encargadas de importar productos en Asia en nombre de varios sitios de comercio electrónico europeos, y estos se venden por su peso exacto y en las mismas condiciones que se reciben. Por otro lado, los paquetes ‘premium’ corresponden a aquellos que provienen de distribuidores oficiales de los principales líderes de comercio electrónico, como Amazon o Rakuten.

Cada visitante dispone de 10 minutos para elegir el número de paquetes que desee, con la única condición de que solo podrá abrirlos una vez realizada la compra. Los precios de los paquetes se establecen por peso, de forma que el precio por 100 gramos para los paquetes ‘estándar’ será de 1,99 euros, mientras que, en el caso de los paquetes ‘premium’, este será de 2,79 de euros.

Por su parte, el Ceo y cofundador de King Colis, Kilian Denis, ha puesto en valor el éxito de esta tendencia, a través de la cual “se venden entre 50 y 70 toneladas de paquetes al mes en 14 países europeos”. Debido a esta gran acogida por parte del público, la empresa ha ampliado sus miras y también se ha expandido a los países de Europa del Este. “Nos distinguimos por ofrecer los precios más bajos del mercado, lo que permite a los clientes obtener buenas ofertas”, señala Denis.

Durante los pop-ups realizados a lo largo del año en ciudades como Madrid, Zaragoza, Valladolid, Granada, Bilbao, Vigo, Barcelona, Asturias o Murcia, este formato innovador ha reunido a un total de 55.500 visitantes y ha vendido más de 66 toneladas de paquetes perdidos. Un modelo que King Colis inició en el año 2023 y que, dos años después, se ha convertido en un fenómeno de interés a nivel internacional.

Sobre Los Arcos

Los Arcos, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, líder global en servicios inmobiliarios, desarrolla a lo largo del año distintas acciones sociales, ambientales y culturales a fin de mejorar su entorno. La realización en sus instalaciones de estas iniciativas forma parte de su responsabilidad social que persigue la mejora de la vida de los sevillanos.

Contacto de Prensa:

Leopoldo Eduardo Alonso Llofriu

95 492 49 00

leopoldoalonso@europapress.es

Sandra Delgado

91 359 26 00

sandradelgado@europapress.es