Fistrek acelera su crecimiento y proyecta 300 nuevas contrataciones en los próximos cuatro años - Fitrek

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de abril

La firma de consultoría e ingeniería especializada en soluciones tecnológicas refuerza su apuesta y se centra en el talento especializado para acompañar la transformación industrial y digital en España.

En un momento de fuerte reactivación industrial y aceleración tecnológica, la consultora de ingeniería Fistrek ha anunciado un plan estratégico de crecimiento que contempla la incorporación de 300 ingenieros en los próximos cuatro años. La compañía busca reforzar su capacidad técnica y posicionarse como un actor relevante en la transformación de sectores clave como energía, infraestructuras, industria avanzada, sistemas y tecnología aplicada a negocio.

La iniciativa responde al incremento sostenido de proyectos vinculados a digitalización, automatización, transición energética, modernización de procesos productivos, desarrollo de soluciones tecnológicas, IA y arquitecturas de datos. “Nos estamos encontrando un gran problema entre la necesidad de ejecutar proyectos técnicos en las empresas y la capacidad para llevarlos a cabo, es aquí donde entramos a solventar este problema con celeridad y garantía técnica”, señalan desde la dirección de la firma.

Talento técnico como eje de crecimiento

El plan de contratación se centrará en perfiles de ingeniería mecánica, eléctrica e industrial, automatización, energía, calidad y gestión de proyectos, así como en especialistas orientados a arquitectura de sistemas, desarrollo de software, ingeniería de datos e IA, entornos cloud y ciberseguridad.

Fistrek apuesta por un crecimiento progresivo y estructurado, priorizando la excelencia técnica y la especialización sectorial. La compañía considera que el valor diferencial en los próximos años no estará únicamente en la tecnología, sino en la capacidad de aplicarla con principios.

España afronta actualmente un déficit estructural de perfiles STEM, especialmente en ingenierías técnicas vinculadas a industria y tecnologías de la información. En este contexto, el refuerzo de equipos altamente cualificados se ha convertido en un factor crítico para sostener la competitividad empresarial.

Ingeniería con visión estratégica

Desde su creación, Fistrek ha desarrollado su actividad sobre tres pilares: ingeniería bien estructurada, pensamiento crítico y responsabilidad técnica en la ejecución de proyectos.

La firma colabora con empresas industriales tanto a nivel nacional como internacional que requieren acompañamiento en procesos de modernización, implantación tecnológica, optimización de operaciones y desarrollo de nuevos proyectos. Su enfoque combina especialización sectorial y comprensión estratégica del negocio.

El crecimiento previsto permitirá reforzar la capacidad de la compañía para abordar proyectos de alta complejidad técnica, integrar disciplinas industriales y digitales en entornos críticos y acompañar a sus clientes en procesos de evolución tecnológica con impacto directo en eficiencia, competitividad y sostenibilidad.

Consolidación en un entorno de inversión creciente

La previsión de incorporar 300 ingenieros hasta 2030 coincide con un ciclo de inversión relevante en infraestructuras, industria avanzada y tecnología. La recuperación de la inversión productiva y el impulso de fondos europeos han reactivado numerosos proyectos estratégicos.

Fistrek considera que la ingeniería vuelve a ocupar un papel central en la economía real. “Las compañías que lideren esta etapa serán aquellas que cuenten con conocimiento técnico sólido y capacidad de ejecución especializada”, apuntan desde la empresa.

Con este plan de expansión, la firma aspira a consolidarse como referente en consultoría técnica y acompañar el crecimiento de la industria española en un entorno cada vez más competitivo y tecnológicamente exigente.

Contacto

Emisor: Fistrek

Contacto: Fistrek

Número de contacto: 930330059