Flowmode; la marca española que introduce la neuroactivación en el rendimiento deportivo en Europa - Flowmode Labs

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de octubre de 2025.- Una marca española especializada en el desarrollo de fórmulas avanzadas para optimizar el rendimiento físico y mental, ha lanzado en 2025 una línea de productos basada en ingredientes de grado farmacéutico y respaldados por evidencia científica. Su objetivo es redefinir la categoría de los suplementos deportivos desde un enfoque neurofisiológico.

Desde Flowmode™ explican que la mayoría de los suplementos actuales priorizan la estimulación rápida mediante grandes dosis de cafeína, lo que provoca fatiga del sistema nervioso y menor recuperación muscular.

En contraste, la marca propone una aproximación más sostenible, centrada en la neuroactivación: activar el sistema cognitivo para mejorar la concentración, la fuerza neural y la capacidad de recuperación, sin generar dependencia ni crash.

Sus tres primeras fórmulas —Nitroflow, Flowmode X y Resetmode— cubren los tres pilares del rendimiento humano: foco, energía y descanso. Nitroflow, por ejemplo, sustituye los estimulantes agresivos por nootrópicos y vasodilatadores naturales que mejoran la oxigenación muscular y la claridad mental durante el entrenamiento.

Por su parte, Resetmode combina adaptógenos y compuestos naturales que optimizan las fases profundas y REM del sueño, ayudando al cuerpo a recuperar su capacidad anabólica. “El rendimiento real ocurre cuando se entrena, pero también cuando se duerme”, señalan desde la empresa.

Con sede en España, Flowmode™ busca posicionarse como un referente europeo en neuro-suplémentation aplicada al deporte y la salud. La compañía continúa desarrollando nuevas fórmulas en colaboración con expertos en neurociencia y fisiología del rendimiento, manteniendo una premisa clara: elevar el potencial humano desde la ciencia, no desde la estimulación artificial.

Contacto

Emisor: Flowmode Labs

Contacto: Flowmode Labs

Email de contacto: hello@flowmodelabs.es