Por qué los folletos impresos continúan superando a la publicidad digital, según HelloPrint - HelloPrint

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de marzo de 2026.- Hoy en día el uso del teléfono y las pantallas está en máximos históricos. La mayoría de ese tiempo lo dedicamos al trabajo y a las redes sociales, siendo conscientes de la cantidad de anuncios y vídeos que saturan y empeoran la experiencia del usuario. Ante tal situación, los folletos impresos siguen siendo líderes en la publicidad gracias al contacto directo y físico que ofrecen entre el consumidor y la empresa publicitada. Aunque el uso del papel a nivel general pueda parecer que está disminuyendo por la digitalización, el formato tradicional continúa siendo clave al no depender de algoritmos que generen rechazo.

La fatiga del consumidor ante la publicidad online

Podemos encontrar diferentes estudios que muestran que más del 60% de los usuarios saltan e ignoran completamente los anuncios que se les muestran por la pantalla. La revolución tecnológica ha creado un fenómeno en el que la mayoría de las personas perdemos el foco de atención nada más coger el teléfono. Frente a este escenario, los folletos publicitarios consiguen un efecto que lo contrarresta. El lector toma la decisión por sí mismo de prestar atención al folleto y de interactuar con su mensaje. Todavía existen empresas que ofrecen la posibilidad de imprimir folletos de publicidad personalizables. Una de las más especializadas es HelloPrint, que te facilita todo el proceso de diseño y compra ofreciéndote una solución personalizada para tu negocio o campaña.

Confianza y credibilidad del soporte físico

La publicidad impresa consigue generar una percepción de mayor confianza entre los posibles nuevos clientes. Es por ello por lo que los anuncios online se perciben en gran medida como fraudes o mensajes poco transparentes con el único objetivo de vender. Con un folleto personalizado consigues transmitir un mensaje claro y preciso, dejando tu marca como sello. Esta credibilidad es fundamental en sectores como los supermercados o el retail debido a que el contacto físico con el consumidor es constante. Los partidos políticos siguen apostando por el buzoneo masivo en campañas electorales donde una impresión de calidad como la que ofrece HelloPrint resulta clave en sus resultados.

Casos de uso en campañas masivas

Además de las campañas electores, existen otros casos de usos para los sectores del retail y supermercados. Estos también utilizan campañas de buzoneo masivo, por su mayor ROI. A diferencia de los anuncios digitales, un folleto consigue que la información perdure en el tiempo, mostrando un mensaje claro que lo detalle. Este mensaje se puede releer continuamente sin que se pierda. Es por ello por lo que los supermercados lo utilizan para comunicar sus nuevas ofertas y novedades de manera masiva. Es clave hacer un buen diseño y gestionar de forma adecuada la logística para que llegue el folleto al consumidor correcto.

El valor duradero del impacto impreso

En un entorno cambiante en el que muchas empresas siguen confiando en la publicidad digital para dar a conocer a su negocio, es importante escuchar las preferencias de los consumidores para saber qué es lo que realmente están buscando. Una de esas alternativas es el folleto impreso, ofreciendo una mayor capacidad de retención. Contar con un socio como HelloPrint que te acompañe en el camino hace que el proceso sea mucho más sencillo y eficaz.

Mas información en: HelloPrint

Javier Ezponda,

960 65 08 96,

javierezponda@gmail.com

Emisor: HelloPrint