'Forbes nombra a Insight como World's Best Employer de 2023

El prestigioso reconocimiento destaca el compromiso de Insight con la creación de una cultura de trabajo excepcional y el fomento de la satisfacción de los empleados

Madrid, 13 de octubre de 2023.- Insight Enterprises (NASDAQ: NSIT), un integrador de soluciones de la lista Fortune 500 que impulsa el éxito de sus clientes a través de la transformación digital, ha obtenido el puesto nº 115 en la clasificación general Forbes World's Best Employers 2023, determinada a través de una encuesta anónima independiente realizada por Statista a 170.000 empleados de 55 países. Insight ocupa el puesto 14 entre las empresas de servicios de TI.



"Nuestra inclusión en el ranking Forbes de este año habla muy bien de la cultura de innovación que hemos construido. A través de un fuerte énfasis en el desarrollo del liderazgo, y una atractiva cartera de soluciones que incluye más de 100 patentes pendientes, Insight considera a sus empleados la fuerza impulsora de su éxito", dijo Joyce Mullen, Presidente y CEO de Insight.



Certificada como Great Place to Work, Insight también se encuentra entre los Forbes 2023 Best Employers for Diversity, Forbes 2023 Best Employers for Women y se clasifica entre los mejores empleadores en el Índice 2023 Disability Equality Index y el Índice Corporate Equality Index de la Human Rights Campaign Foundation.



"Ser considerados uno de los World’s Best Employer por Forbes significa que nuestros empleados de todo el mundo están muy motivados para marcar la diferencia con nuestros clientes, ayudándoles a conseguir ayudándoles a conseguir significativos resultados de negocio", dijo Jen Vasin, Directora Global de Recursos Humanos de Insight. "Somos un líder innovador en el sector de servicios de TI debido al compromiso de toda la empresa con nuestros valores corporativos de Hunger, Heart y Harmony".



En la evaluación de empresas e instituciones multinacionales realizada por Statista se pidió a los encuestados que calificaran su disposición a recomendar su propia empresa a amigos y familiares. Forbes también clasificó las 700 mejores empresas pidiendo a los trabajadores que evaluaran otras marcas dentro de sus respectivos sectores que destacaran positiva o negativamente. Las empresas son calificadas en función de su imagen de marca, huella económica, desarrollo del talento, igualdad de género y responsabilidad social.



Para saber más sobre cómo Insight vive de acuerdo con sus valores, lea nuestro Informe de Responsabilidad Corporativa de Insight 2023. Para más información sobre Insight, visitar es.insight.com.



Acerca de Insight

Insight Enterprises, Inc. es un integrador de soluciones global de Fortune 500 que ayuda a acelerar la transformación liberando el poder de las personas y la tecnología. Diseñan, crean y gestionan soluciones para entornos de TI complejos. Sus servicios de transformación digital incluyen una profunda experiencia en cloud, datos, IA, ciberseguridad y intelligent edge, aumentada por sólidas relaciones con más de 6.000 partners tecnológicos. Al ofrecer de forma rápida y eficaz las soluciones más adecuadas, ayudan a sus clientes a simplificar los procesos de negocio actuales para mejorar la experiencia del cliente y del trabajo, la inteligencia de negocio, la eficiencia y el crecimiento. Están calificados como Great Place to Work, Forbes Best Employer for Diversity y Forbes World's Top Female-Friendly Company. Más información en insight.com. NSIT-M



