Formación y espectáculos más participativos gracias al sistema de votación interactiva de Custom Vote

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de octubre.- La interacción ya no es exclusiva de congresos o juntas corporativas. Cada vez más centros de formación, programas de televisión y compañías teatrales están integrando sistemas de votación interactiva en sus dinámicas para reforzar el vínculo con el público. En ese contexto, Custom Vote destaca por su versatilidad técnica y su capacidad de adaptación a eventos de votación creativos. Ya sea en un aula, un plató o un escenario, su tecnología permite que las personas participen activamente, emitiendo opiniones o decisiones en tiempo real mediante mandos electrónicos o plataformas online. El resultado: entornos más dinámicos, donde la interacción deja de ser un recurso decorativo para convertirse en el centro de la experiencia.

Participación en escena: teatro, talleres y televisión en clave interactiva

El sistema de Custom Vote permite incorporar preguntas, votaciones o decisiones colectivas en cualquier formato. En una función teatral, por ejemplo, los espectadores pueden decidir el rumbo de la historia. En televisión, se utiliza para juegos en directo, desafíos con público o encuestas de percepción. En talleres, facilita la evaluación formativa y la participación constante del alumnado. La plataforma muestra los resultados en pantalla al instante, integrados en presentaciones o sistemas de emisión, y genera informes al finalizar la actividad.

Este enfoque favorece no solo la atención, sino también la implicación emocional del público. Como afirma un coordinador pedagógico que aplicó la herramienta en un entorno educativo: “Utilizamos el sistema en un taller educativo y los alumnos no querían que terminara la clase.” La herramienta transforma la relación entre emisor y audiencia, ya que el público deja de ser pasivo para convertirse en actor relevante del proceso.

Formación interactiva que conecta con nuevas generaciones

La incorporación de formación interactiva en entornos creativos no es solo una tendencia: es una necesidad. Especialmente entre públicos jóvenes, que valoran la posibilidad de participar y ver el impacto de sus decisiones en tiempo real. Custom Vote responde a esta demanda con una solución intuitiva, adaptable y técnicamente sólida.

Además, al funcionar con presentaciones estándar o interfaces televisivas, no requiere grandes cambios técnicos ni de guion. La clave está en la flexibilidad: el mismo sistema puede utilizarse en un taller formativo por la mañana y en una obra teatral por la noche.

En definitiva, la votación interactiva ha dejado de ser exclusiva del entorno institucional. Custom Vote demuestra que la participación puede, y debe, formar parte de cualquier experiencia creativa.

