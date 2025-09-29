Formación gratuita en sistemas SATE: empleo y profesionalización en el sector de la construcción

(Información remitida por la empresa firmante)

Sant Quirze del Vallés, 29 de septiembre de 2025.

La necesidad de renovar el parque de edificios en España con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad ha hecho que los sistemas SATE (Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior) cobren protagonismo en la edificación moderna. Sin embargo, su instalación sigue siendo, para muchos profesionales, una especialidad desconocida o poco accesible desde el punto de vista formativo.

Cualificación técnica en un mercado que demanda empleo especializado

Según las estimaciones presentadas por la vicepresidenta Teresa Ribera en 2023, el sector de la construcción necesitará al menos 700.000 trabajadores adicionales para cumplir con los planes de rehabilitación energética de edificios impulsados por los fondos europeos del Plan de Recuperación y el programa Next Generation EU. La instalación de soluciones como el SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior) se perfila como uno de los vectores clave de esta transformación, en línea con las exigencias de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD).

No obstante, la falta de mano de obra cualificada continúa siendo una barrera estructural. Informes del Observatorio Industrial de la Construcción advierten que gran parte de las empresas encuentran dificultades para cubrir perfiles técnicos y atraer nuevas generaciones al sector, ya que los menores de 30 años apenas representan en torno al 9-11 % de la plantilla actual (Fundación Laboral de la Construcción).

“Formaciones como esta no sólo actualizan conocimientos. En muchos casos, abren una vía de diversificación profesional o permiten a empresas pequeñas acceder a obras de mayor exigencia técnica” … “ Nuestra intención es democratizar el acceso a este tipo de conocimientos. El SATE no debe ser un sistema reservado a grandes constructoras o especialistas, sino una oportunidad para cualquier profesional que quiera diferenciarse y adaptarse a las nuevas exigencias del mercado” añaden desde Diaterm.

Conscientes de esta brecha, Diaterm; una empresa catalana, especializada en soluciones de aislamiento y eficiencia energética, ha organizado por tercera edición consecutiva una formación teórico-práctica gratuita en sistemas SATE, impartida por el fabricante líder Fassa Bortolo en el aula formativa de Diaterm ubicada en Sant Quirze del Vallés. Esta iniciativa, de carácter abierto y sin coste, ya ha formado a más de 50 empresas y profesionales del sector.

Un sistema clave para el futuro de la edificación

El SATE no es sólo una solución de aislamiento; es una herramienta estratégica para alcanzar los objetivos europeos de descarbonización, eficiencia y confort en los edificios. Su aplicación reduce la demanda energética del inmueble hasta en un 50%, mejora la durabilidad de la fachada y contribuye a la salud interior del edificio. Pese a sus beneficios, muchos instaladores todavía sienten cierto respeto o inseguridad ante su implementación, debido a la falta de formación específica o experiencia práctica.

Por ello, la iniciativa liderada por Diaterm y Fassa Bortolo pone especial énfasis en la formación práctica, ofreciendo a los participantes la posibilidad de manipular materiales, herramientas y sistemas reales bajo la supervisión directa de técnicos expertos.

Un espacio para crecer profesionalmente

El Aula Formativa de Diaterm, ubicada en su almacén de Sant Quirze del Vallés en Barcelona, se ha convertido en los últimos años en un punto de encuentro para profesionales, fabricantes y técnicos del sector de la edificación. Desde aquí, se han organizado diversas jornadas orientadas a la hermeticidad, aislamiento acústico, protección pasiva y sistemas industrializados.

Esta tercera edición de la formación en sistemas SATE reafirma el compromiso de la empresa con un modelo de construcción eficiente, profesionalizada y abierta a nuevas oportunidades de empleo.

Para inscribirse solo es necesario rellenar un formulario desde la sección de formaciones en la web de Diaterm.