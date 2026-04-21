fresh at work se expande al mercado español - Melitta Group Management GmbH & Co. KG

(Información remitida por la empresa firmante)

Witten / Madrid, 21 de abril de 2026. fresh at work, empresa del Grupo Melitta especializada en servicios de café y agua para oficinas, desembarca en España. Con esta expansión, la compañía refuerza su presencia en Europa y pone sus servicios para oficinas a disposición de las empresas españolas.

España es para nosotros el siguiente paso lógico, afirma Alexander Busse, director general de fresh at work. En las oficinas y centros empresariales vemos allí una clara demanda creciente de soluciones fiables y de calidad para el café y el agua. Queremos hacer más agradable la jornada laboral de los empleados y, al mismo tiempo, aliviar la carga de trabajo de las empresas.

Para empezar, fresh at work apuesta por la cafetera G300 de última generación y dos modelos de dispensadores de agua. El café y otros productos de reposición, como la leche en polvo, se han seleccionado para cubrir una amplia variedad de gustos.

En el ámbito de los dispensadores de agua, fresh at work adapta su oferta específicamente a la realidad de las oficinas españolas. La empresa apuesta por equipos sin función de gas, pero con opción de agua caliente. Un análisis de mercado previo ha demostrado que, en la oficina, el agua sin gas y el agua caliente —por ejemplo, para preparar té o bebidas instantáneas— tienen mayor demanda que el agua con gas. Observamos con atención cómo transcurre el día a día en la oficina, explica Alexander Busse. Nuestra oferta debe ajustarse a esa realidad y simplificar notablemente los procesos.

El modelo de negocio apuesta por un paquete integral sin preocupaciones para los clientes: fresh at work instala las máquinas, suministra el café y se encarga del mantenimiento periódico y del servicio técnico en caso de avería.

Con el lanzamiento en España queremos demostrar que nuestro concepto de servicio también convence en otros mercados, añade Alexander Busse. Escuchamos las necesidades de nuestros clientes locales y desarrollamos nuestra oferta paso a paso. Para ello, pensamos a largo plazo, con el claro objetivo de ser un socio de confianza para los entornos de trabajo modernos.

Aquí encontrará más información sobre fresh at work: freshatwork.es

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Emisor: fresh at work