Fundador, mejor bodega de España y tercera del mundo en el ranking de productores de IWSC

(Información remitida por la empresa firmante)

Jerez de la Frontera, 20 de noviembre de 2025.

Fundador está de enhorabuena. La Bodega más antigua del marco de Jerez y cuna del primer brandy español se posiciona en el pódium como tercera bodega del mundo y la primera y única española en el recién publicado ranking de los “Top 50 Wine Producers”, elaborado por la prestigiosa International Wine & Spirit Competition (IWSC) 2025.

Un puesto líder en una competición que cobra relevancia si se tiene en cuenta que en esta edición se han valorado 2.268 productores procedentes de 50 países. La clasificación abarca todas las categorías de vino presentadas al certamen - desde vinos tranquilos y espumosos hasta generosos – lo que subraya más aun la magnitud del reconocimiento otorgado a Fundador como tercer productor global. Un logro histórico que confirma la calidad y el prestigio de Fundador, una bodega con casi 300 años de historia y un referente en el panorama vitivinícola y enoturístico. Su prestigio se basa en la combinación del respeto por la tradición y, por su actitud innovadora para adaptarse al nuevo perfil de cliente sin perder el respeto por su esencia y legado.

La clasificación “Top 50 Wine Producers” es una nueva iniciativa del certamen de la IWSC que nace para reconocer a las destilerías y bodegas que muestran un “rendimiento excepcional continuado, año tras año”, apuntan desde la organización. El ranking se elabora analizando el papel de los productores que se han presentado al certamen en las últimas tres ediciones, teniendo en cuenta las medallas obtenidas, y las muestras no premiadas presentadas a las diferentes convocatorias. Un análisis exhaustivo que pretende ofrecer una visión completa y transversal de la trayectoria y excelencia de cada productor.

Un referente mundial

La buena noticia ha sido recibida con entusiasmo en la bodega. Para Ángel Piña, Global Chief Commercial & Marketing Officer de Grupo Emperador y consejero en Casa Pedro Domecq, este reconocimiento como el mejor productor español y tercero en el ranking mundial es un orgullo y, a la vez, un estímulo que confirma que el trabajo realizado da frutos. “Es un honor ser los referentes del vino español en el escenario mundial, avalados por el ranking de la IWSC, uno de los certámenes más antiguos y prestigiosos del mundo, y donde se premian valores tan importantes para nosotros como la excelencia de lo que producimos y el respeto por los métodos tradicionales de elaboración”.

Por delante de Fundador, la única bodega española en el ranking Top 50 Wine Producers publicado por IWSC, una bodega portuguesa, Pereira D’Oliveira de Madeira, en el primer puesto y Graham Beck de Sudáfrica, en el segundo.

Otros premios en un año histórico

Este reconocimiento a Bodegas Fundador es una línea más en un currículum repleto de logros. En la edición del IWSC del pasado mayo, los vinos de Harveys de la gama VORS (Very Old Rare Sherry) lograron tres medallas de oro con 95 puntos por sus referencias Harveys 30 YO Palo Cortado, Harveys 30 YO Oloroso y Harveys 30 YO Pedro Ximénez.

La excelencia de los brandies de Bodegas Fundador también ha brillado en este certamen. En 2023, el brandy Fundador Supremo 15 obtuvo una Medalla de Oro y 96 puntos, además de una reseña especial por su personalidad única. Y en 2019, Fundador Supremo 18 obtuvo el título de “Mejor Brandy del Mundo” en la misma competición.

Estos galardones se suman a otros tantos obtenidos en los últimos meses y cierran una temporada especialmente brillante para Fundador.

El legendario Harveys Bristol Cream fue elegido Mejor Sherry del Mundo y Mejor Cream del Mundo en los World Drinks Awards (WDA) celebrados en junio en Londres, reafirmando su liderazgo internacional como vino de referencia durante más de 140 años.

En la San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) 2025, el brandy Fundador Triple Madera Sherry Cask fue galardonado con medalla de oro y 93 puntos. En este mismo certamen también fueron reconocidos con oros el brandy Fundador Supremo 18 YO Oloroso Sherry Cask y el Terry Centenario 40, ambos con 91 puntos.

Por otro lado, el Harveys VORS Palo Cortado fue distinguido con la medalla Platinum en los Decanter World Wine Awards 2025, el galardón más alto que concede el certamen. Y los Harveys VORS Pedro Ximénez y Oloroso se alzaron en el mismo evento, con otras dos medallas de oro.

Todos estos premios consolidan a Bodegas Fundador como uno de los grandes referentes mundiales de los vinos generosos y fortificados.

Fundador, primera marca de brandy de Jerez del mundo

Fundador es la primera marca de brandy de Jerez, con un legado que se remonta a 1874. Con una bodega que respeta las tradiciones y utiliza procesos artesanales, Fundador se ha establecido como un referente de excelencia en el mundo del brandy. La marca continúa innovando y expandiendo su legado, siempre con un firme compromiso con la calidad.

AEmperador Distillers

Actualmente pertenece a Emperador Distillers, parte del holding filipino de la familia Tan. El grupo es líder mundial en el mercado del brandy y el mayor fabricante de bebidas espirituosas y licores.

En sus botas nació Fundador, el primer brandy español en el siglo XIX, y desde entonces no han dejado de producirlo. Su proceso de crianza en botas de roble americano envinadas con los más selectos vinos de Jerez lo hace inconfundible. Tanto Fundador como Terry, las marcas más vendidas dentro y fuera de España, son un referente incomparable de la identidad y tradición de la vitivinicultura de la marca. También destaca entre sus productos Fundador Supremo, con cuatro expresiones distintas de brandy, Prestige, el primer brandy blanco del mundo, Terry White Brandy, Espléndido y los vinos de Jerez Harveys.

El Grupo Emperador está certificado por Aenor con el sello IQNet, SR10, lo que confirma su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la sostenibilidad económica y medioambiental. Y acredita que sus empresas en España disponen de un modelo de gestión integral alineado con el estándar internacional y las ODS.