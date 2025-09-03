Fútbol Emotion, Basketball Emotion y Running Emotion presentan 'El deporte en su prime', en el CC Oasiz

(Información remitida por la empresa firmante)

Dos jornadas únicas, 5 y 6 de septiembre, en las que el deporte será el gran protagonista

Fútbol Emotion, Running Emotion y Basketball Emotion anuncian la celebración de 'El deporte en su prime', un evento especial que tendrá lugar los próximos viernes 5 y sábado 6 de septiembre en el centro comercial Oasiz Madrid.



Durante dos jornadas, el deporte será el gran protagonista con actividades abiertas al público, regalos exclusivos y descuentos especiales que buscan acercar a los aficionados a una experiencia única en torno a sus tres nuevas tiendas, inauguradas el mes pasado en este espacio comercial.



Tres espacios, tres pasiones



• Fútbol Emotion: La tienda de referencia para los apasionados del fútbol. En ella se puede encontrar todo lo necesario para practicar el deporte rey: botas, guantes de portero, equipaciones, material de entrenamiento y accesorios de las principales marcas. Además, cuenta con una amplia oferta de moda deportiva inspirada en el fútbol para llevar la pasión también fuera del campo.







• Running Emotion: Un punto de encuentro para los amantes de la carrera a pie, desde principiantes hasta corredores experimentados. La tienda combina calzado técnico de última generación con textil ligero y transpirable, accesorios especializados y una cuidada selección de productos que acompañan en cada fase del entrenamiento y la competición.







• Basketball Emotion: Un espacio diseñado para quienes sienten el baloncesto como estilo de vida. Aquí conviven zapatillas y material técnico para jugadores con moda urbana, colecciones exclusivas y productos inspirados en la cultura del basket. Una tienda que busca ser lugar de referencia tanto para quienes compiten en la cancha como para quienes disfrutan del baloncesto en su día a día.







Programa del evento, días 5 y 6 de septiembre



• Regalos exclusivos: el viernes a las 10:00h, los 50 primeros visitantes en cada tienda recibirán un obsequio (balones en Fútbol Emotion y Basketball Emotion, camisetas técnicas en Running Emotion).







• Actividades deportivas (de 10:00 a 22:00h): Durante el viernes 5 y el sábado 6 de septiembre, los asistentes podrán participar en tres retos abiertos al público (fútbol puntería, triple challenge y reto de la cinta). Todos los participantes recibirán descuentos en las tres tiendas válidos durante los dos días del evento. Además, quienes consigan superar los récords establecidos en cada prueba se llevarán un regalo extra exclusivo.







• Visita especial de Xoan Ramos: El viernes 5 de septiembre, a las 17:00h, el creador de contenido deportivo Xoan Ramos estará presente en dicho evento para compartir la jornada con los asistentes. Xoan participará en la prueba de las tres porterías y además retará a uno de los participantes a enfrentarse con él para comprobar quién logra el mejor resultado. Una cita pensada para vivir la competición de una forma cercana, divertida y con mucha energía.







• Show con Ballers: El viernes 5 de septiembre, a las 19:00h, la tienda Basketball Emotion recibirá a Ballers, que llenarán la jornada de espectáculo con su estilo único, combinando basket, freestyle y mucha energía para contagiar al público de la pasión por el baloncesto.







Una cita imprescindible para los amantes del deporte

Con estas tres nuevas aperturas en Oasiz Madrid, Fútbol Emotion, Running Emotion y Basketball Emotion refuerzan su compromiso de ofrecer no solo productos de primer nivel, sino también experiencias deportivas memorables. Bajo el lema 'El deporte en su prime', los días 5 y 6 de septiembre prometen convertirse en la gran fiesta del deporte en Madrid.



Emisor: Sports Emotion

Contacto

Nombre contacto: Sara Argaiz

Descripción contacto: Retail Marketing Specialist

Teléfono de contacto: 687541854



