Publicado 06/04/2026 11:00
- Comunicado -

García-Carrión arranca el año en Asia con un Diamond Trophy en Sakura Japan Women’s Wine Awards 2026

García-Carrión arranca el año en Asia con un Diamond Trophy en Sakura Japan Women’s Wine Awards 2026
García-Carrión arranca el año en Asia con un Diamond Trophy en Sakura Japan Women’s Wine Awards 2026 - García Carrión
(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de abril de 2026.- García-Carrión vuelve a situarse entre los vinos mejor valorados del panorama internacional tras los resultados obtenidos en el Sakura Japan Women’s Wine Awards 2026, el primer gran certamen del calendario vinícola y uno de los más influyentes del mercado asiático.

Celebrado en Japón, este concurso reúne cada año a miles de vinos de todo el mundo y cuenta con una particularidad que lo hace especialmente relevante:

Su jurado está compuesto exclusivamente por mujeres profesionales del sector, entre ellas sumilleres, importadoras, periodistas, educadoras y responsables de compra.

Este perfil aporta una visión directamente vinculada al consumidor y al comportamiento real del mercado, especialmente en un país como Japón, donde el nivel de exigencia y atención al detalle es especialmente alto.

En esta edición, los vinos de García-Carrión han sido reconocidos con un total de                  1 Diamond Trophy, 3 Double Gold, más de 30 medallas de Oro y 12 Platas, destacando especialmente el Diamond Trophy concedido a Señorío de los Llanos Cepas Viejas 2023.

A estos resultados se suma un amplio listado de vinos premiados en distintas categorías, que materializan esta presencia transversal en el certamen:

Double Gold

  • Cava Jaume Serra Brut Nature
  • Opera Prima Merlot 2025 La Mancha
  • Pata Negra Reserva 2018 Rioja

Oros

  • Antaño Reserva 2018 Rioja
  • Viña Arnaiz Crianza 2021 Ribera del Duero
  • Pata Negra Crianza 2020 Rioja
  • Antaño Crianza 2020 Rioja
  • Montequinto Crianza 2020 Rioja
  • Viña Arnaiz Crianza 2020 Rioja
  • Antaño Tempranillo 2024 Rioja
  • Mayor de Castilla Crianza 2021 Ribera del Duero
  • Pata Negra Roble 2022 Valdepeñas
  • Pata Negra Vendimia Seleccionada 2022 Rioja
  • Viña Arnaiz Reserva 2017 Rioja
  • Cava Jaume Serra Brut
  • Pata Negra Oro 2022 Valdepeñas
  • Mayor de Castilla Roble 2023 Ribera del Duero
  • Montequinto Tempranillo 2024 Rioja
  • Opera Prima Tempranillo 2024 La Mancha
  • Opera Prima Pink Moscato
  • Pata Negra Crianza Edición Especial 2020 Rioja
  • Pata Negra Reserva 2019 Valdepeñas
  • Opera Prima Verdejo 2025 La Mancha
  • Cava Jaume Serra Bouquet Brut
  • Mayor de Castilla Tempranillo 2024 Ribera del Duero
  • Señorío de los Llanos Reserva 2019 Valdepeñas
  • Cava Pata Negra Brut
  • Pata Negra Crianza 2021 Ribera del Duero
  • Pata Negra Reservado 2014 Valdepeñas
  • Pata Negra Roble 2023 Ribera del Duero
  • Cava Jaume Serra Rosado Brut
  • Antaño Vendimia Seleccionada 2022 Rioja
  • Cava Pata Negra Semiseco

Fundada en 1890 en Jumilla, García-Carrión es hoy el mayor grupo bodeguero familiar de Europa, con presencia en más de 150 países y bodegas en las principales Denominaciones de Origen españolas. Su propósito sigue intacto desde hace más de 135 años: elaborar grandes vinos desde el origen, con orgullo, innovación y coherencia.

 

Más información

comunicacion@jgc.es

Emisor: García Carrion

 

Contador

Contenido patrocinado