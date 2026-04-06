García-Carrión arranca el año en Asia con un Diamond Trophy en Sakura Japan Women’s Wine Awards 2026 - García Carrión

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de abril de 2026.- García-Carrión vuelve a situarse entre los vinos mejor valorados del panorama internacional tras los resultados obtenidos en el Sakura Japan Women’s Wine Awards 2026, el primer gran certamen del calendario vinícola y uno de los más influyentes del mercado asiático.

Celebrado en Japón, este concurso reúne cada año a miles de vinos de todo el mundo y cuenta con una particularidad que lo hace especialmente relevante:

Su jurado está compuesto exclusivamente por mujeres profesionales del sector, entre ellas sumilleres, importadoras, periodistas, educadoras y responsables de compra.

Este perfil aporta una visión directamente vinculada al consumidor y al comportamiento real del mercado, especialmente en un país como Japón, donde el nivel de exigencia y atención al detalle es especialmente alto.

En esta edición, los vinos de García-Carrión han sido reconocidos con un total de 1 Diamond Trophy, 3 Double Gold, más de 30 medallas de Oro y 12 Platas, destacando especialmente el Diamond Trophy concedido a Señorío de los Llanos Cepas Viejas 2023.

A estos resultados se suma un amplio listado de vinos premiados en distintas categorías, que materializan esta presencia transversal en el certamen:

Double Gold

Cava Jaume Serra Brut Nature

Opera Prima Merlot 2025 La Mancha

Pata Negra Reserva 2018 Rioja

Oros

Antaño Reserva 2018 Rioja

Viña Arnaiz Crianza 2021 Ribera del Duero

Pata Negra Crianza 2020 Rioja

Antaño Crianza 2020 Rioja

Montequinto Crianza 2020 Rioja

Viña Arnaiz Crianza 2020 Rioja

Antaño Tempranillo 2024 Rioja

Mayor de Castilla Crianza 2021 Ribera del Duero

Pata Negra Roble 2022 Valdepeñas

Pata Negra Vendimia Seleccionada 2022 Rioja

Viña Arnaiz Reserva 2017 Rioja

Cava Jaume Serra Brut

Pata Negra Oro 2022 Valdepeñas

Mayor de Castilla Roble 2023 Ribera del Duero

Montequinto Tempranillo 2024 Rioja

Opera Prima Tempranillo 2024 La Mancha

Opera Prima Pink Moscato

Pata Negra Crianza Edición Especial 2020 Rioja

Pata Negra Reserva 2019 Valdepeñas

Opera Prima Verdejo 2025 La Mancha

Cava Jaume Serra Bouquet Brut

Mayor de Castilla Tempranillo 2024 Ribera del Duero

Señorío de los Llanos Reserva 2019 Valdepeñas

Cava Pata Negra Brut

Pata Negra Crianza 2021 Ribera del Duero

Pata Negra Reservado 2014 Valdepeñas

Pata Negra Roble 2023 Ribera del Duero

Cava Jaume Serra Rosado Brut

Antaño Vendimia Seleccionada 2022 Rioja

Cava Pata Negra Semiseco

Fundada en 1890 en Jumilla, García-Carrión es hoy el mayor grupo bodeguero familiar de Europa, con presencia en más de 150 países y bodegas en las principales Denominaciones de Origen españolas. Su propósito sigue intacto desde hace más de 135 años: elaborar grandes vinos desde el origen, con orgullo, innovación y coherencia.

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