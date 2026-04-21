GenteViajera.Com presenta una propuesta de vacaciones en familia - GENTEVIAJERA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de abril de 2026.- GenteViajera.com presenta al Camping Pirineos Cien Lagos, una propuesta original para organizar las vacaciones en familia que permite combinar las inquietudes de adultos y menores en un mismo entorno natural. Mientras padres y madres participan en un programa específico de actividades de montaña junto a otros adultos, los hijos e hijas se integran simultáneamente en un campamento con participantes de su misma edad, acompañados en todo momento por monitores especializados.

La experiencia se basa en el desarrollo paralelo de actividades adaptadas a cada grupo, favoreciendo tanto la autonomía de los más jóvenes como el disfrute activo de los adultos en un entorno natural privilegiado.

Actividades simultáneas para adultos y menores en plena naturaleza

Por un lado, los más jóvenes disfrutan de un campamento de aventura en el que realizan actividades como rápel, escalada o descenso de barrancos, rutas en bicicleta de montaña (BTT), excursiones en piragua y travesías por la montaña, incluyendo la experiencia de pernoctar en refugios o vivir una noche de vivac en plena naturaleza. Estas propuestas fomentan la autonomía, el compañerismo y el contacto directo con el entorno natural.

Por su parte, los adultos cuentan con un programa flexible que se adapta a diferentes niveles de exigencia e intereses. Entre las opciones se incluyen sendas de naturaleza por caminos tradicionales, experiencias de agroturismo —como visitas a plantaciones de aromáticas, obradores de queso o centrales hidroeléctricas—, así como el descubrimiento de la biodiversidad local o recorridos por pueblos medievales. Asimismo, se contemplan actividades más intensivas como rafting, descenso de cañones o travesías de alta montaña.

El programa también incorpora momentos compartidos entre padres, madres e hijos, en los que se desarrollan actividades conjuntas como la interpretación de mapas, juegos de orientación mediante pistas o el descubrimiento guiado de espacios naturales, lo que favorece la conexión familiar y la creación de experiencias comunes.

Alojamiento, servicios y entorno en el Camping Pirineos Cien Lagos

En el caso de familias con niños de menor edad o que prefieren realizar actividades conjuntas, se ofrece una alternativa basada en planes compartidos, adaptados al ritmo y necesidades de los más pequeños, garantizando así una experiencia inclusiva y flexible.

El alojamiento y las comidas se organizan de forma común para todos los participantes, generando un espacio común, aunque durante el día cada grupo desarrolle actividades diferenciadas. El Centro de actividades Pirineos Cien Lagos se ubica en el interior de un entorno boscoso, lo que refuerza la inmersión en la naturaleza y el valor paisajístico de la experiencia.

Dispone de diversas opciones de alojamiento, desde habitaciones y bungalows con baño privado hasta caravanas y tiendas tipo canadiense, adaptándose a distintos perfiles de visitantes. En cuanto a la restauración, se ofrece un menú diario casero, equilibrado y de calidad, basado en productos locales.

Además, el centro cuenta con un equipo experimentado de guías y monitores especializados que diseñan y acompañan cada actividad, garantizando seguridad, organización y una experiencia enriquecedora para todos los participantes. En conjunto, se configura como una propuesta integral que combina ocio activo y naturaleza, aportando un valor diferencial a las vacaciones familiares.

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