GG Real Estate impulsa la inversión inmobiliaria de grandes patrimonios europeos en España - GG REAL ESTATE GROUP

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de agosto de 2026.- Inversores nórdicos, familias polacas, empresarios holandeses y rusos con patrimonio consolidado están protagonizando un movimiento silencioso pero imparable: trasladar parte de su capital —y de su vida— a España. Y lo están haciendo con una agencia que no funciona como una inmobiliaria al uso.

El dinero europeo mira al sur. Y no es casualidad

En los últimos tres años, España ha consolidado su posición como destino preferido de las grandes fortunas europeas para la reubicación patrimonial. El perfil es preciso: familias de Polonia, Noruega, Países Bajos y Rusia con entre 500.000 y varios millones de euros disponibles para invertir. Buscan algo que no ofrece un portal de anuncios: un partner estratégico que entienda su situación fiscal, su estructura patrimonial y sus objetivos a largo plazo.

Lo que diferencia a GG Real Estate: no venden pisos, gestionan patrimonio

GG Real Estate Barcelona nació precisamente para atender este perfil. Con más de 30 años de experiencia y un equipo multilingüe especializado en compradores internacionales, ha desarrollado un modelo que va mucho más allá de la intermediación.

Su servicio de Family Office permite a las familias de alto patrimonio delegar la gestión integral de sus activos en España: selección de propiedades, estructuración legal, asesoría fiscal y seguimiento del portafolio. Un servicio que, hasta hace poco, solo estaba al alcance de las grandes bancas privadas.

"No somos una inmobiliaria. Somos el partner estratégico que nuestros clientes necesitan cuando deciden que España forma parte de su futuro."

Reubicarse en España: el proceso que muchos quieren y pocos saben gestionar

El servicio de reubicación de GG Real Estate cubre todo el proceso: desde la obtención del NIE hasta la coordinación con notaría y asesores fiscales, pasando por colegios internacionales, apertura de cuentas bancarias e hipotecas para no residentes. Para una familia que traslada su residencia fiscal, este acompañamiento marca la diferencia entre una experiencia frustrante y una transición fluida.

Por qué 2026 es el año para actuar

Los precios en las zonas prime de Barcelona y la costa catalana llevan años en tendencia alcista, impulsados por una demanda internacional que supera la oferta disponible. Quienes han esperado han visto cómo sus opciones se reducían y sus costes de entrada aumentaban.

Los clientes de GG Real Estate lo saben: la ventana de oportunidad existe, pero tiene un plazo. Y el valor de trabajar con un partner que conoce el mercado en profundidad y gestiona toda la operación de principio a fin es, precisamente, el que protege ese capital cuando las condiciones cambian.

Con oficina en Avenida Diagonal 419, Barcelona, el equipo atiende consultas en varios idiomas a través de su página de contacto, con respuesta en menos de 24 horas.

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