Globalia: motor económico y social del turismo español

Así contribuye Globalia a la economía nacional, el empleo y la reputación de España como destino global

Madrid, 30 de junio de 2025.- Globalia, el grupo turístico más importante de España, desempeña un papel estratégico en el impulso del turismo nacional como motor de crecimiento económico, generación de empleo y posicionamiento internacional del país como destino líder.



Un impacto económico directo y sostenido

Con presencia en más de 30 países y un volumen de negocio anual superior a los 3.500 millones de euros, Globalia se consolida como uno de los principales grupos empresariales del sector servicios en España. Su estructura integrada, que agrupa aerolíneas (Air Europa), agencias de viajes (Halcón Viajes), touroperadores (Travelplan), cadenas hoteleras (Be Live Hotels) y servicios aeroportuarios (Groundforce), genera miles de empleos directos e indirectos en todo el territorio nacional.



Además de dinamizar el tejido empresarial, el grupo contribuye a la conectividad regional, el desarrollo turístico de zonas menos exploradas y el crecimiento de sectores complementarios como la restauración, la logística y la tecnología.



Liderazgo con visión social

El compromiso de Globalia no se limita al rendimiento económico. La compañía promueve iniciativas de responsabilidad social corporativa, proyectos formativos, inclusión laboral y programas de apoyo a comunidades locales tanto en España como en destinos internacionales.



"Creemos que el turismo debe crear valor real para las personas y los territorios. Esa ha sido siempre nuestra visión y nuestra responsabilidad como grupo líder", ha afirmado Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia, en declaraciones institucionales.



Este enfoque ha permitido al grupo posicionarse como un referente de turismo sostenible, inclusivo y responsable, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.



Reputación país y proyección internacional

Air Europa, como aerolínea del grupo, actúa como embajadora de la marca España, conectando el país con América, Europa, Oriente Medio y el Caribe. Gracias a su eficiencia operativa y servicio al cliente, la aerolínea ha sido reconocida como una de las más valoradas por los viajeros internacionales.



Del mismo modo, Halcón Viajes y Travelplan continúan promoviendo destinos nacionales en mercados estratégicos, contribuyendo a la diversificación de la oferta turística y al fortalecimiento de la imagen de España como un país moderno, seguro y competitivo.



Un grupo preparado para el futuro

Con más de 15.000 empleados y una red de operaciones global, Globalia se proyecta hacia el futuro con una estrategia basada en la innovación, la sostenibilidad y el impacto positivo. Su trayectoria demuestra que el turismo puede ser una fuerza transformadora cuando se gestiona con responsabilidad, visión y compromiso.



Globalia no solo representa una potencia económica en el sector turístico: también es un pilar fundamental del prestigio internacional de España y de su capacidad para liderar el turismo del siglo XXI.







